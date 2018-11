Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aloca MApN pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB si va mentine acest nivel pana cel putin in anul 2026, a declarat miercuri ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului militar la institutiile militare de invatamant superior si scolile militare…

- "O parte dintre consilierii PSD din CGMB au pregatit o scrisoare deschisa prin care dorim sa aratam faptul ca nu mai suntem dispusi sa fim doar folositi ca si masina de vot si faptul ca noi dorim ca orice proiect care se ia in cadrul Consiliului General, aici nu ma refer la proiectele pe care le…

- “De mai bine de un an, in spatiul public se fac dezbateri lungi legate de noua lege a pensiilor si acesta este un lucru foarte bun. Totusi, in aceste dezbateri inundate de cuvantul ‘echitate’, de putine ori se vorbeste despre pensiile speciale. Asa cum declara doamna ministru Lia Olguta Vasilescu,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a scris, luni, pe Facebook, ca noua lege a pensiilor mentine „furtul din banii publici”, prin pastrarea in legislatie a sistemului special de pensii, in favoarea unei categorii care sustine „perpetuarea” la putere a PSD.

- Proiectul noii legi a pensiilor mentine furtul din banii publici in favoarea unor categorii bine selectate, mentinand sistemul special de pensii, sustine fostul presedinte Traian Basescu, senator...

- "Au fost întârzieri si nu ma voi feri niciodata sa avertizez statele membre atunci când sunt întârzieri în ceea ce priveste infrastructura pentru investitii importante, dar, acum, BEI a realizat studiile de fezabilitate pentru spitalele de la Cluj si Iasi,…

- Real Madrid a facut spectacol și sambata, in al doilea meci consecutiv in care da 4 goluri și cu aceiași marcatori. Apararea ramane insa o problema, Courtois primind botezul blanco cu gol. Madrilenii s-au impus cu 4-1 in fața lui Leganes. 4-1 tinde sa devina rezultatul preferat de Real in acest debut…

- Peste 50 de proiecte de bugetare participativa au fost depuse pana acum, la Cluj, orasul care a implementat, in 2017, in premiera pentru Romania un astfel de program. Ulterior, alte orase din tara au anuntat ca intentioneaza sa preia acest model, adaptandu-l in functie de necesitatile fiecaruia.