- Tiberiu Ușeriu a caștigat, pentru a treia oara la rand, cursa de anduranța 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. In acest context, președintele Romaniei a transmis un mesaj. "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv,…

- Naționala sub 16 a Romaniei a invins din nou naționala U15 a Italiei, 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Singurul gol al Romaniei a fost marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la Viitorul, in minutul 24. Pasa de gol a venit la de stelistul Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica. Ianis Stoica…

- Pe 16 martie, Cinema City deschide in Iulius Mall prima sala 4DX din Cluj-Napoca (P) Clujenii vor putea urmari, in premiera internationala in 4DX, filmul „Tomb Raider. Inceputul". Biletele au fost puse deja in vanzare. Compania IULIUS și Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din…

- Invitat la emisiunea Replay, Marcel Raducanu a facut dezvaluiri in premiera, dupa 37 de ani, despre cum a fost inregistrat de Securitate in fața Operei din București cand a luat 20.000 de lei pentru a tranti un meci al Stelei. Meciuri trucate exista dintotdeauna! Iar cel mai bun exemplu este povestea…

- "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus ca nu candidez pentru ca sunt prea slobod la gura si pentru ca am un dosar. Si ca nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot sa va spun, daca pot sa candidez nu pentru ca nu mai am un dosar, ci ca de data asta cred cu tarie…

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru in Comisia SRI, a declarat, miercuri, ca este de parere ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este „singurul om care a primit o diploma nemeritata” din partea Colegiului National de Informatii (CNI), afirmand ca formarea oferita de institutie era utila.

- Gigi Becali viseaza la zeci de milioane de euro de pe urma transferurilor lui Dennis Man (19 ani) și a lui Florinel Coman (19 ani), dar adevarata "bijuterie" a roș-albaștrilor a fost exilata pana la vara.

- Julia Gunthel, 33 de ani, cunoscuta cu numele de scena Zlata, este recunoscuta de Cartea Recordurilor drept cel mai flexibil om din lume, ea putand fara mari eforturi sa iși indoaie coloana vertebrala pana la un unghi de 90 de grade. Zlata, poreclita ”femeia-elastic” sau ”zeița flexibilitații”, s-a…

- Gaz Metan Mediaș, locul 13 in Liga 1, a realizat un transfer extrem de important in contextul luptei aprige pentru evitarea retrogradarii. Medieșenii l-au repatriat pe Paul Pirvulescu (29 de ani), ultima oara in Polonia, la Wisla Plock. Acesta și-a reziliat contractul cu formația poloneza și a ales…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar DIICOT in care trei romani si un italian au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane si constituirea unui grup infractional organizat. Cei trei romani din dosar, condamnati in prima instanta la trei ani si 10 luni cu executare,…

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic a fost depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang si a fost suspendat provizoriu.Potrivit Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), hocheistul a fost depistat pozitiv cu fenoterol, un bronhodilatator, in urma unui test efectuat in competitie, anunța…

- Iuliu Mureșan a declarat ca a fost fanul lui Dinamo in derby-ul cu FCSB, scor 2-2, și exclude transferul lui Arlauskis la FCSB. ...despre derby-ul Dinamo - FCSB: "Am fost dinamovist aseara. Pacat, puteau caștiga. A facut schimbari ofensive Miriuța, deși fusese avertizat de meciul precedent, cu Chiajna.…

- Clujenii sunt asteptati sâmbatat, 17 februarie, în fata sediului PSD, pentru a-si exprima nemultumirile fata de actuala guvernare. “Au trecut doua luni de proteste fața de modificarile aduse legilor justiției, cu mici victorii, dar și cu mari batalii care ne așteapta.…

- Este doliu in lumea fotbalului! Clubul sud-african Polokwane City a anuntat decesul fundasului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Sportivul avea doar 26 de ani si era un jucator de top. Polokwane City (locul 13 din 16 in prima divizie din Africa de Sud) a pierdut mai multi fotbalisti in conditii…

- Putine modele au reusit sa cucereasca podiumurile, fara sa tina diete si sa faca antrenamente intense, insa ea nu isi doreste sa scada in greutate. Cele 90 de kilograme pe care le are i-au adus succesul.

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona considera ca atacantul lui Juventus, Gonzalo Higuain, ar trebui sa fie titular in naționala Argentinei. Intr-un interviu acordat cotidianului El Popular, El Pibe de Oro susține ca Higuain este de 10 ori mai valoros decat atacantul lui Inter Milano,…

- Președintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a vorbit despre prestația lui Marcel Barsan de la partida cu FCSB, scor 1-1. Anunța in schimb ce arbitru iși dorește la partidele din play-off. Este vorba despre Horațiu Feșnic. "Pana la urma a fost o prestatie echitabila. Au fost greseli de ambele…

- LIVETEXT FCSB – CFR Cluj (sambata, ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look TV). Derby-ul a ”inceput” cu un scandal legat de arbitraj. Mureșan: ”Il voiam pe Istvan Kovacs” . Sambata este programat marele derby dintre FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1. Deja, cele doua tabere au inceput, conform „tradiției”,…

- Iuliu Mureșan ii da replica lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB a lasat sa se ințeleaga ca Giedrius Arlauskis ar fi fost propus la echipa sa. L-a laudat insa pe Dica pentru curajul de a-l titulariza pe Andrei Vlad. "Eu, de cand sunt la CFR, sunt sigur ca nu s-a intamplat acest lucru, il cunosc bine…

- Nicolae Dica are lotul definitivat pentru restul sezonului dupa ce Gigi Becali a luat doua decizii importante. Finantatorul echipei a recunoscut ca a renuntat definitiv la Alexandru Baluta, dupa ce CS U Craiova a marit clauza de reziliere la 6 milioane de euro, in timp ce mult dezbatuta problema…

- Singurul intelectual de rasa al multiplelor guvernari Dragnea a fost condamnat, citesc, la opt ani de parnaie, ca un gainer nenorocit care a spart o banca din greșeala. Pai nu-i corect, domnilor judecatori și procurori și atoate știutori! Citeam acum cateva zile din Aristotel, precum ca republica scoate…

- Gica Hagi a transferat un jucator de la CS Mioveni. Fotbalistul va veni la FC Viitorul din vara. Gica Hagi iși intarește lotul. In ziua in care a implinit 53 de ani, Gica Hagi a finalizat transferul la FC Viitorul al unui fotbalist de la CS Mioveni. Este vorba despre Eduard Florescu, mijlocaș in varsta…

- In acest weekend, localnicii din satele Granari si Lovnic, comuna Jibert, vor participa la „Fosnic”, obicei organizat an de an, petrecere ocazionata de Unirea Principatelor din 1859. In cadrul evenimentului, cantecele patriotice se vor imbina cu cele folclorice, se va dansa, se va canta si, bineinteles,…

- Mihai Silvașan: Ne-au lipsit intensitatea și motivația Antrenorul echipei U-BT Cluj Napoca a explicat motivele infrangerii din FIBA Europe Cup cu Belfius Mons-Hainaut, scor 77-80. Tehicianul clujean a acuzat lipsa de motivație și jocul slab pentru înfrângerea din competiția continentala.…

- Coreea de Nord a inregistrat progrese in dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar inca nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american, afirma generalul Paul Selva, adjunct al sefului Statului Major Interarme din SUA, citat de cotidianul Le Figaro.

- Gigi Becali este convins ca in urmatorii ani va vinde un jucator pe un miliard de euro. Deocamdata, se multumeste cu stabilirea unor clauze de reziliere uriase in contractele lui Dennis Man, Florinel Coman, Dragos Nedelcu sau Olimpiu Morutan. "Nu mai sunt omul din trecut, m-am schimbat si…

- Handbalistele echipei CSM Bucuresti, Paula Ungureanu si Iulia Curea, si parapantistul Tudor Dorobantu si-au lansat, marti, in cadrul unei conferinte de presa propriile branduri prin care vor fi promovati de acum inainte. Paula Ungureanu a declarat ca logo-ul compus din "Paula!" si o prezentare…

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Man va fi convocat la meciurile din primavara ale nationalei, fiind apreciat de colaboratorii lui Contra in aceasta iarna. "E stangaci, dar joaca in partea dreapta, cum e de altfel o traditie in fotbalul modern. Dennis Man e un atacant lateral cu calitati optime si de perspectiva, care iubeste sa dribleze…

- Hunedoreanca poate transforma lama unui fierastrau intr-un instrument capabil sa reproduca aproape orice bucata muzicala. Singurul reper este urechea muzicala a solistei Unii canta la frunza sau la solzi de peste. Altii scot armonii din lovirea unor salbe de pahare. Hunedoreanca Adriana Cioarec…

- CFR Cluj si-a schimbat optica, in privinta jucatorilor romani, fata de ”Era Paszkany”, cand transferurile acestora erau o raritate. Alexandru Ionita a devenit cel mai scump fotbalist roman transferat vreodata de clubul din Gruia. CFR a performat in ultimul deceniu cu o strategie bazata pe fotbalistii…

- Aceste norme sunt atat se stringente incat doar cativa constructori au momentan tehnologia pentru a atinge noile norme de poluare Euro6d. Singurul constructor din Europa care are atat motoare pe benzina cat si diesel care sunt compatibile cu noile reglementari Euro6d este PSA.…

- Clujenii ies, din nou, diseara, in strada ca sa protesteze legat de modificarile aduse legilor justitiei. „Protestul de «acasa» e la fel de valoros ca cel de la Parlament!“, scriu acestia pe pagina de Facebook a evenimentului.

- Nicolae Dica a ales o formula extrem de ofensiva pentru meciul amical cu Olimpik Donetk, iar asta s-a simtit imediat. Gnohere si Alibec s-au distrat cu apararea ucrainenilor, iar ultimul a pasat excelent pentru Dennis Man, care a deschis scorul in minutul 30.Schimbarile facute de antrenorul…

- Consilierii generali ai PNL informeaza ca vor ataca in instanta hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de modificare a regulamentului referitor la transportul in regim de taxi.

- Biserica ”Sfinții Voievozi” din Ipotești, locul nașterii lui Mihai Eminescu, a fost sființita pe 15 iunie 1939, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la decesul ”Luceafarului”. Are o particularitate aparte: este singurul locaș de cult din lume unde mucenicii desenați ”poarta” aureole de culoare neagra,…

- Calin Geambașu a luat o decizie radicala. Acesta a anunțat ca vrea sa renunțe la numele sau de familie, dar și la moștenirea de un milion de euro. Cantarețul Calin Geambașu a fost, anul trecut, in mijlocul unui scandal monstru cu tatal lui, muzicianul Petre Geambașu . Scandalul dintre cei doi pare departe…

- Romanii au ajuns in Australia, pentru primul Mare Șlem al anului. Marius Copil, antrenament la Melbourne. Cu un start greu de sezon (eliminare din primul tur, la turneul de la Pune), Marius Copil spera sa ”decoleze” la Antipozi. Aradeanul de 27 de ani, care deține unul dintre cele mai puternice servicii…

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Gigi Becali iși pune mari speranțe in Dennis Man, mijlocașul de 19 ani al echipei, și a decis sa-i mareasca salariul, fiind convins ca-l va vinde pe o suma mare. "Eu i-am crescut salariul lui Man. Avea 3.500 de euro pe luna și acum are 12.500, cum are și Florinel Coman. I-am zis ca nu-i corect sa fie…

- Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei vor ataca in instanța funcționarea ca partid politic a PCM din Transilvania prin incalcarea repetata a Constituției Romaniei reliefate in comunicate precedente ale CNMR. Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii , istoriei…

- Majoritatea medicilor de familie din Timiș au decis sa nu se alature protestului la nivel național și sa elibereze în continuare trimiteri și rețete compensate, a anunțat, miercuri, președintele Societații Timișoara de Medicina Familiei.

- Gigi Becali a anunțat ca nu renunța la transferul lui Alexandru Baluța, jucator pentru care CS U Craiova cere trei milioane de euro, iar in aceasta privința s-a consultat cu fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone. Becali este de parere ca Baluța ar trebui sa treaca pe la FCSB pentru a-și asigura…

- Dennis Man, mijlocașul de 19 ani, este unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB, marcand 6 goluri in 20 de meciuri in Liga 1. Antrenorul Nicolae Dica a dezvaluit cum l-a facut pe jucatorul adus de la UTA sa fie intr-o forma buna, dupa un sezon slab. "Am discutat mult cu el inca de cand am venit…

- Becali: ”Il iau pe Omrani. Nu mint”. Ce spun oficialii de la CFR Gigi Becali a declarat ca atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, va veni in vara la FCSB. Patronul vicecampioanei României și-a manifestat interesul pentru francez de mai multe luni. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea…

- Donald Trump a recunoscut recent ca Ierusalimul este capitala Israelului, generand un val de nemultumire in intreaga lume.Un proiect de rezolutie elaborat de Egipt, care exprima "regret profund privind recentele decizii referitoare la statutul Ierusalimului", a fost prezentat luni in Consiliul…