Clujenii, nemulțumiți despre cum înaintează lucrările la podul N: „50 de metri de pod, o eternitate” În data de 18 februarie, a fost dat ordinul de începere pentru lucrarile de modernizare a pasajului denivelat &"Nod N&". Pasajul reprezinta una dintre principalele cai de acces în municipiul Cluj-Napoca dinspre Oradea și asigura legatura între cartierele Grigorescu și Manaștur. Clujenii se plâng de cât de greu înainteaza lucrarile și spun ca muncitorii nu își fac treaba, iar pe pod se circula extrem de greu. &"50 de m de pod o eternitate, în China a fost demolat și refacut peste noapte un pod de vreo 200 de metri. Noi… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

