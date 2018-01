Clujenii consumă din ce în ce mai puțină apă de la robinet. Care este explicația? În urma cu mai bine de 20 de ani, apa potabila distribuita clujenilor era aproape de 100 de milioane de metri cubi anual. Mai exact, 99.296.000 de metri cubi. Din anul 1995 și pâna în 2016, distribuția apei potabile a scazut de aproape de trei ori. Astfel, în 2016, s-a înregistrat un volum de 32.943.000 de metri cubi distribuiți consumatorilor. Consumul de apa a început sa scada când s-au instalat contoarele individuale de apa a început sa scada când s-au instalat contoarele individuale Reprezentanții Companiei de Apa Someș spun ca unul dintre motivele pentru care consumul de apa a scazut atât de mult în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Mulțimi de oameni din Romania și Republica Moldova au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica…

- Un nou proiect de lege propus de un grup de 39 de parlamentari PSD in ultimele zile din acest an, este pe cale sa modifice, in cazul in care va fi adoptat, prevederi legislative deosebit de importante in privința mai multor infracțiuni și proceduri penale. Astfel, parlamentarii PSD au depus, in 18…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor, relateaza Financial Times. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va livra pentru populatie, pana la finele acestui an, circa un milion de metri cubi de lemn de foc, o cantitate cu aproximativ 20% mai mare decat in anul precedent, pretul mediu de vanzare fiind de 150 de lei pe metru cub, fara TVA, a declarat, joi, directorul…

- Romania se afla pe locul 23 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste consumul de cafea intr-un clasament unde liderii in ceea ce priveste consumul sunt tarile nordice, arata calculele ZF facute pe baza datelor com­paniei de cercetare de piata Euromonitor. Un roman a consumat in medie anul…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,224 milioane in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…

- Un incendiu a izbucnit, în noaptea trecuta, la o vila din localitatea Brebu, județul Prahova, flacarile cuprinzând rapid locuința și anexele. Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit șase autospeciale. În urma incendiului, au ars trei…

- Un lac sarat cu o suprafata de circa 4.000 de metri patrati s-a format recent dupa o alunecare de teren pe raul Slanic, pe raza comunei buzoiene Beceni, lacul putand deveni obiectiv turistic, potrivit primarului localitatii, Laurentiu Constantin. "Alunecarea de teren este monitorizata de Prefectura,…

- Vinul e foarte apreciat de persoane din intreaga lume si e bine cunoscut faptul ca un pahar de vin consumat dupa masa aduce beneficii organismului. De curand, insa, cercetatorii au descoperit un alt motiv pentru care ar trebui sa includem acest lichid in alimentatia noastra.

- Numarul persoanelor fizice cu restanțe mai mari de 30 de zile la banci și instituții financiare nebancare a scazut cu 1,56% in octombrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 669.023, reiese din cele mai recente date ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restanțe…

- Aseara, in prezenta a mii de persoane, Brasovul a devenit oficial „oras de poveste”, odata cu aprinderea luminitelor de sarbatoare. Bradul din Piata Sfatului are 28 de metri inaltime si este impodobit cu 33.400 de beculete, 98 de modele luminoase si 800 de metri de beteala – fiind cel mai frumos de…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM. Totodata, smartphone-urile entry-level sunt in continuare…

- Consumul unui echipament de incalzire poate fi eficientizat cu ajutorul accesoriilor de termoreglare, dar si prin asigurarea izolarii termice a imobilului, potrivit specialistilor Ariston Thermo Romania.

- Romanul a gazduit, sambata, 2 decembrie, concursul intrejudețean de atletism Memorialul ”Constantin Nehoi” pentru copii 1 și 2 și juniori 3. La competiție au concurat și sportivi ai cluburilor vrancene CS Unirea, CSS Adjud și CS Atletic Adjud. Clubul Sportiv Unirea Focșani…

- Sfecla rosie, cel mai puternic purificator al sangelui. Ce alte beneficii pentru sanatate mai are Cruda, sub forma de suc, preparata la cuptor, sau fiarta, sub forma de salata, sfecla rosie este o sursa excelenta de vitamine. Iata câteva dintre beneficiile sfeclei: Diabetul: Este…

- Volumul creditelor restante a continuat sa scada in octombrie, evolutie influentata de dinamica economiei la un ritm peste potential, ameliorarea veniturilor populatiei si nivelul redus al costurilor de finantare, spune Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania, comentand datele anuntate…

- Spre deosebire de anii trecuți, când Pomul de Craciun pentru Piața Marii Adunari Naționale era procurat de la proprietari din țara, anul acesta bradul a fost cumparat din Ucraina, transmite IPN. Potrivit Primariei capitalei, bradul a fost achiziționat din zona Iaremcea, regiunea Ivano-Frankivsk,…

- Vulcanul Agung de pe insula turistica Bali aflata in centrul Indoneziei a erupt pentru a doua oara, sambata, expulzand in aer o coloana inalta de cenușa, dupa ce vulcanologii coborasera nivelul de alerta, a anunțat Agenția pentru gestionarea dezastrelor, relateaza Xinhua.

- Potrivit unui nou studiu, consumul a trei cafele pe zi reprezinta mai degraba un beneficiu pentru sanatate. Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces…

- Regia Naționala a Padurilor (RNP) - Romsilva a pus pe piața direct catre populație circa 876.000 de metri cubi de lemn de foc "la un preț foarte bun", iar pana la sfarșitul anului va depași un milion de metri cubi, a declarat, joi, directorul general al Regiei Naționale a Padurilor (RNP)…

- O hala de cateva mii de metri patrați și 18 metri inalțime se construiește chiar in aceasta perioada in municipiul Buzau Construcția aparține unei firme din Galați, care va produce aici ansambluri metalice și care are nevoie acum de forța [...] citește mai mult Post-ul Se construiește chiar acum in…

- "Peru intoarce mai multe pagini, se indreapta spre modernitate, iar acest text este o pagina importanta deoarece pune capat prejudecaților și miturilor", a declarat joi președintele de centru-dreapta Pedro Pablo Kuczynski, ales in iulie 2016, cu promisiunea de a "moderniza" aceasta țara andina.Dezbateri…

- Țineți post în aceasta perioada? Organismul dumneavoastra va secreta enzime care digera doar plantele, iar bacteria enzimatica necesara procesariii carnii va fi la pamânt. În plus, veți crea așa-numita presiune selectiva pe bacteriile din colon. Care este, deci, atitudinea…

- Cine spune ca economia județului Hunedoara merge prost este contrazis de datele oficiale. Astfel, deși Romania, ca și balanța comerciala externa, respectiv raportul dintre exporturi și importuri, este pe minus, economia județului Hunedoara are un sold pozitiv. Conform datelor oficiale facute publice…

- Prețurile apartamentelor de pe piața imobiliara primara din Chișinau s-au redus în trimestrul III din 2017 cu 3,2% fața de aceeași perioada din 2016 și au însumat 540 euro pentru 1 metru patrat, anunța InfoMarket. Potrivit datelor agenției imobiliare EuroImobil, de la 1…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- Au plonjat cu mașina in gol de la zece metri, in Mehedinți. Au plonjat cu mașina in rapa, Plonjon mortal de pe o pasarela in judetul Mehedinti. Doi tineri, un barbat de 32 de ani si prietena lui de aproximativ 30 de ani, au murit dupa ce masina in care se aflau a cazut in gol de la aproximativ zece…

- Comisia Europeana (CE) anunta ca deficitul bugetar ar putea urca la 3,9% din PIB in 2018 si prognozeaza scumpiri, dar a revizuit, in crestere, estimarile referitoare la cresterea economiei. Comisia avertizeaza, totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat, joi, în Comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE, ca stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii cinci ani, în conditiile în care consumul de gaze a crescut, afirmând ca vom importa o cantitate…

- Comisarii de la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Galati au verificat 157 de locuri de joaca, din care unul singur are autorizatie emisa de autoritatile locale. In plus, zonele de agrement nu au panouri de informare sau informatiile sunt incomplete. Comisarii de la Protectia…

- Comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate a scazut cu 9,8%, ca serie bruta si cu 2,3%, ca serie ajustata sezonier, in septembrie fata de luna august, potrivit INS, dupa ce acciza la motorina si benzina s-a majorat incepand cu 15 septembrie. In…

- CSA Steaua a facut al doilea pas greșit in aceasta dupa amiaza, chiar pe teren propriu. Echipa lui Marius Lacatuș a remizat in AFC Asalt, scor 1-1. Puțina lume se aștepta la un asemenea rezultat, mai ales ca adversara de azi pierdea in urma cu doua etape cu Academia Rapid la un scor mai mult decat categoric,…

- Activistul de mediu Istvan Szakats a publicat un nou set de fotografii cu acumularea de levigat de la groapa de gunoi Pata Rat. El sustine ca acumularea de lichid toxic a ajuns la 4 metri de centura de ocolire a orasului, iar in curand drumul va trebui inchis. „Apele Romane spun ca aceasta cantitate…

- Coca-Cola HBC Romania va distribui gama completa Lavazza in canalele de retail, aparate automate, birouri și HoReCa. Brandul de origine italiana completeaza gama existenta a companiei, alcatuita din bauturi non-alcoolice carbogazoase și necarbogazoase, apa minerala naturala, bauturi energizante,…

- Productia de energie primara a scazut cu 6%, in 2016, cea mai importanta scadere fata de anul precedent fiind cea a productiei de gaze naturale, iar importul de produse energetice a crescut cu 15,7% in 2016 fata de 2015, din cauza cresterii importului de gaze naturale si titei, potrivit INS.…

- Importurile de produse energetice au crescut cu 15,7% anul trecut, fața de 2015, in principal din cauza cantitaților mai mari de gaze naturale și țiței aduse din afara țarii, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), date miercuri publicitații. În anul 2016, producția…

- Pompierii prahoveni intervin, marți seara, in gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor specifice la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum, populația urmand sa fie evacuata pe o raza de aproximativ 800 de metri.

- Germania, cel mai mare producator de bere din Uniunea Europeana, a inregistrat un nou declin al vanzarilor in primele noua luni din 2017, consumatorii preferand un stil de viața mai sanatos și avand la dispoziție mai multe tipuri de bauturi, transmite DPA. Cei aproximativ 60 de berari din…

- Arome atractive, carnați preparati dupa retete tradiționale și inovative, decoratiuni speciale pentru mese, echipe unite, multa voie buna și muzica – toate acestea la cea de a XV-a editie a Paradei carnatilor si la Festivalul verzei, ce s-a desfasurat la sfarsitul acestei saptamani. La concursul de…

- O femeie în vârsta de 48 de ani a fost salvata miercuri de pompieri dupa ce a cazut într-o fântâna publica cu adâncimea de 20 de metri. Cazul a avut loc în dupa amiaza de ieri în orașul Leova. Din primele informații, femeia ar fi ieșit din…

- Viitorul Caransebes a jucat duminica, 22 octombrie, in deplasare la Anina, o partida de care antrenorul gugulanilor se temea, Ion Bica fiind convins ca gazdele se vor mobiliza si vor da totul impotriva echipei sale. Meciul a inceput sub semnul echilibrului, care s-a rupt insa in minutul…

- Consumul de somon imbunatateste starea de spirit, dar si starea memoriei- cantitatea generoasa de Omega-3 reduce riscul de depresie, fiind totodata una din cele mai importante surse de energie pentru creier. Un consum constant de somon nu poate face decat bine organismului nostru, protejandu- l de…

- Judetele de pe Valea Someșului, Cluj, Salaj și Bistrita-Nasaud, se afla sub avertizari cod galben de ceata, joi dimineata. Alte trei județe, Brasov, Covasna si Harghita, se confrunta cu aceeași situație In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub…

- Investitiile straine directe au scazut cu 18,56% in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, la 2,518 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni, informeaza economica.net. “Investitiile directe ale nerezidentilor ...

- Accident cumplit pe Autostrada Soarelui! Un barbat a traversat neregulamentar si a fost lovit de un TIR. In urma impactului, pietonul a murit pe loc. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, traficul rutier a fost...

- Meteorologii avertizeaza ca este risc moderat de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras (versantul nordic) si Bucegi, potrivit unui buletin nivometeorologic emis marti de Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud, potrivit Agerpres.

- Consumul final de energie electrica, in primele opt luni din 2017, a fost de 36,3 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2016, iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,6%, iar consumul populatiei a scazut cu 2,8%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.…

- In zonele muntoase din regiunea Ivano-Frankivsk, precum și la granița dintre Transcarpatia și regiunea Lviv, prima zapada a scazut deja. Acest lucru este relatat de obozrevatel.com. La poalele Carpaților, in satul Mykulychni, precipitațiile cade sub forma de ploi au durat circa 30 minute. Temperatura…

- Toamna se fac provizii nu doar de alimente, dar si de medicamente naturiste. Cei care stiu cat de eficient este macesul s-au apucat deja de cules. Fructele-minune vor fi de mare ajutor in sezonul rece pentru a tine virozele departe.

- Imagini greu de descris in cuvinte! O femeie in varsta de 46 de ani a avut un sfarsit ingrozitor. In timp ce a traversat strada prin loc permis a fost acrosata de un TIR, strivita si tarata aproximativ 600 de metri. Ieri, cateva zeci de minute circulatia in zona a fost blocata si putini intelesesera…