- Fost prefect al Iasului in perioada 2009 – 2012, Tomaseschi a fost trimis in judecata in 2017, intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi. Potrivit procurorilor, faptele de marturie mincinoasa ar fi fost comise in datele de 28 aprilie si 26 mai 2014, atunci cand Tomaseschi…

- Trei persoane trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic international de droguri de risc si mare risc au fost condamnate definitiv la inchisoare de un complet de la Curtea de Apel.

- Doi hoți „profesioniști” din Targu Mureș au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare pentru mai multe furturi comise pe raza orașului Ocna Mureș. Bucin Radu Nicolae a primit pedeapsa de 1 an și 4 luni de inchisoare cu executare, iar Moldovan Emil Nicolae a fost condamnat la 2 ani de inchisoare…

- Un tanar in varsta de 38 de ani, cu domiciliul in municipiul Sebes, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

- Guccifer, hackerul care a spart conturile de e-mail ale familiei Bush, va fi extradat in Statele Unite ale Americii dupa ce va termina de ispașit pedeapsa pe care o are in Romania, a decis, luni, Curtea de Apel Alba Iulia. In curs de actualizare “Guccifer” a fost adus sub escorta, in octombrie 2016,…

- Judecatorul de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Cluj care a admis contestatia la masura arestarii preventive a lui Claudiu Muresan din Cosbuc, acuzat ca l-ar fi ucis pe paznicul Radu Tarnoveanu, a ajuns la concluzia ca ceea ce sustin procurorii nu pusca cu probele existente la dosar, mai ales…

