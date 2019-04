Un pensionar, Mihai Manolea, a strabatut pe jos distanta de 500 de km dintre Bucuresti si Cluj-Napoca, pentru a-i indemna pe oamenii sa mearga la vot. "Am mers zilnic intre 8 si 12 ore pe jos, in medie 50 de km, intr-un maraton civic, in Marsul desteptarii natiunii romane, prin care am dorit sa transmit un mesaj poporului roman, ca in 26 mai oamenii sa iasa la vot. Daca eu am mers pe jos 500 de km intre Bucuresti si Cluj-Napoca si ei pot iesi la urme cateva sute de metri pana la sectia de votare. Am ales Cluj-Napoca deoarece de aici au fost anul trecut primii oamenii care au plecat intr-un mars…