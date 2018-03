Cluj: Tânărul suspectat că şi-a împins bunica de la etajul 10 ar fi bolnav psihic, potrivit mamei acestuia Mama tanarului clujean care este suspectat de faptul ca si-ar fi aruncat bunica de la etajul al 10-lea al unui bloc sustine ca fiul sau este bolnav psihic.



"Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat in spital si are certificat medical", a declarat femeia, pentru AGERPRES.



Un tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca este suspectat de faptul ca si-ar fi impins bunica de 79 de ani de la etajul a 10-lea al unui bloc.



Femeia a murit pe loc, iar in cauza s-a deschis un dosar penal.



Procurorii clujeni investigheaza moartea unei femei de 79 de ani care a murit dupa ce ar fi fost aruncata in gol de nepotul acesteia. Mama baiatului a explicat pentru „Adevarul" ce s-a intamplat.

