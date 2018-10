Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Bontida este cercetat de politisti pentru conducere fara permis. Marți, 25 septembrie, in jurul orei 23, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au depistat un tanar in varsta de 26 de ani, din comuna Bontida, judetul Cluj, conducand un autoturism pe raza localitatii Campenesti,…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un barbat acuzat de comiterea infracțiunii de violența în familie.”La data de 19 septembrie a.c., polițiștii au reținut un barbat, în vârsta de 28 de ani, din Dej, pentru comiterea infracțiunii de violența în…

- Politistii din Abrud l-au retinut pe un tanar din comuna Rosia Montana, ce este cercetat, alaturi de alti doi tineri din comuna, pentru tulburarea linistii si ordinii publice si lovire sau alte violente. La data de 8 septembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului…

- Polițiștii clujeni au reținut, luni,. un barbat acuzat de încalcarea unui ordin de protecție.”La data de 23 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca, Compartimentul Proximitate, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat, în vârsta…

- La data de 10 iulie 2018, politistii din cadrul Secției numarul 2 Politie Rurala Vințu de Jos au identificat un barbat de 42 ani, din localitatea Vintu de Jos, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. In urma cercetarilor…

In cursul zilei de ieri, 10 iulie 2018, politistii din cadrul Secției numarul 2 Politie Rurala Vințu de Jos au identificat un barbat de 42 ani, din localitatea Vintu de Jos, ca fiind persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile.

- Sambata, 6 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat un barbat de 27 ani din localitatea Cut, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in 06.07.2018,…

La data de 6 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat un barbat de 27 ani, din localitatea Cut, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile.