Cluj: Sute de persoane au marcat Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la ceremonie au purtat cu ei steagurile Ungariei, tinutului secuiesc, Transilvaniei, României si UE. Dupa procesiune, participantii au asistat la o slujba religioasa oficiata în Biserica Piaristilor, iar apoi, în fata fostului hotel Biasini, unde, în 1848,…

- FOTO – Arhiva Manifestari de comemorare a Revolutiei din 1848 in localitati din Transilvania care cuprind marsuri, depuneri de coroane de flori la diverse monumente inchinate Revolutiei de la 1848, dar si recitaluri de poezie, sunt organizate vineri, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, potrivit Mediafax.…

- Maghiarii aniverseaza pe 15 martie 2019, 171 de ani de la Revolutia din 1848, data la care s-a consfintit si aparitia parlamentului modern al Ungariei. Evenimentul, „Ziua Maghiarilor de pretutindeni”, va fi marcat și in acest an la Brasov, prin mai multe manifestari. Astfel, vineri,…

- Avand in vedere manifestarile organizate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, vineri, 15 martie in intervalul orar 16.00 – 18.30 vor fi aplicate restrictii de circulatie in mai multe zone din municipiul Satu Mare. – Accesul in Piata Libertatii va fi restrictionat incepand cu ora 15.45 dinspre…

- Municipiul Sfantu Gheorghe va fi impodobit in acest an cu inimi in culorile rosu-alb-verde in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, marcata, conform traditiei, pe 15 martie. „Anul acesta am decis sa impodobim orasul cu ceva mai special, cu acele inimi care simbolizeaza faptul ca din inima noastra…

- Maghiarii aniverseaza pe 15 martie, 171 de ani de la Revolutia din 1848, data la care s-a consfintit si aparitia parlamentului modern al Ungariei. Evenimentul, „Ziua Maghiarilor de pretutindeni”, va fi marcat și in acest an la Brasov, prin mai multe manifestari. Astfel, vineri, 15 martie, de la ora…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, va participa, in data de 14 martie, la manifestarile prilejuite de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, care vor fi organizate la Targu Mures sub genericul manifestarii "Talpra magyar!", inspirat din poezia "Nemzeti dal" (cantec national) a poetului…

- Kelemen Hunor a fost reales presedinte UDMR Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Votul pentru alegerea presedintelui UDMR a fost fara emotii pentru ca a existat un singur candidat: Hunor Kelemen. De emotii au avut parte cei cinci candidati care vor sa ajunga în Parlamentul…