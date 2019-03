Cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in centrul municipiului Cluj-Napoca, pentru independenta Justitiei si impotriva Ordonantei 7. Demonstrantii s-au adunat in jurul orei 18,00 si au scandat timp de o ora si jumatate impotriva Guvernului. Oamenii si-au manifestat prin scandari si sustinerea pentru fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii au scandat mesaje precum: "Greva generala", "Magistrati, nu cedati", "Justitie, nu coruptie", "Informati, nu manipulati", "In democratie hotii stau la puscarie", "Noi nu vom fi condusi de hoti", "Uniti salvam toata Romania".…