"Spartan Race este cel mai mare eveniment de acest gen din lume. Am avut doua editii in Poiana Brasov si dupa aceea ne-am gandit sa aducem competitia mai aproape de mediul urban si am gasit locul perfect in Cluj-Napoca, in Parcul Etnografic. Cred ca va fi o distractie pe cinste. Ne asteptam la cel putin 2.500 de participanti. Asa ceva inca nu am vazut sa fie, intr-un parc etnografic, e ceva inedit, unde putem sa aratam participantilor traditiile romanesti, traditiile transilvanene", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, directorul curselor Spartan Race din Romania, Ilyes Lorand.