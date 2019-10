'In urma cu douazeci si sase de ani am intrat in PSD (PDSR) pentru valorile social-democrate, in care am crezut si in care cred si astazi, pentru liderii si intelectualii de stanga care au condus PSD de-a lungul timpului, in primul rand pentru cei din Cluj care au contribuit decisiv la aderarea Romaniei la NATO si Uniunea Europeana, pentru traditia social-democrata din Ardeal, de expresie occidentala. Evenimentele ultimelor saptamani imi confirma sentimentul de neincredere pe care il am de o buna perioada, cu privire la managementul defectuos al partidului, mai precis la slabul leadership din…