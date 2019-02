Cluj: Protestatarii au blocat traficul rutier pe două străzi, traversând pe trecerea de pietoni timp de zece minute Cativa activisti #rezist au blocat, miercuri, timp de zece minute, traficul rutier pe doua strazi din Cluj-Napoca, traversand continuu pe trecerea de pietoni, in semn de protest fata de modificarile la legile justitiei.



Ei au purtat banderole albe si pancarte cu mesaje precum "Justitia independenta", "Blocati justitia, blocam Romania".



"Justitia independenta, statul de drept, democratia, toate astea trebuie sa caracterizeze Romania, asa ca mesajul nostru este cat se poate de clar. Daca ei blocheaza justitia, noi blocam Romania", a declarat unul dintre protestatari. AGERPRES/… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

