Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Turda a gazduit astazi, 14 martie 2018, Conferința de lansare a proiectului POCU/140/4.2/113953. – ”Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” Fundația Caritabilă ”Sfântul Daniel” Turda,

- Tinerii de la Clubul de initiativa comunitara IMPACT al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu“ din Cluj si Asociatia „BLANA!“ lanseaza joi, 15 martie, de la ora 18.00, la restaurantul Marty Boulevard un proiect inedit: „Feel your menu“.

- Activision și Blizzard incep sa colaboreze tot mai mult in ultimul in ce privește jocurile PC, o idee cam tardiv, dat fiind ca ele reprezinta același concern. Dupa ce Destiny 2 a fost lansat pe PC in exclusivitate pe Battle.net, și Call of Duty: IIII va urma un curs similar. Pagina…

- Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, impreuna cu Asociatia Studenteasca PhiloHistoRiSs organizeaza concursul de istorie locala pentru liceeni "Spune Povestea Locului Tau" in perioada 11-12 mai 2018, care anul acesta a ajuns la editia a IV-a. Concursul va avea…

- Camera de Comert Timis a lansat un nou proiect: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii și creșterea numarului de locuri de munca prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratica pentru 44 de persoane…

- Singurul Centru pentru Studii Indiene din tara organizeaza, de maine, 6 martie, evenimentul ”Serile de film indian” la Cluj. Filmul care va deschide seria proiectiilor este ”Kahaani” la care accesul este gratuit. Pelicula va fi subtitrata in engleza si se va desfasura la cinematograful Dacia din Cluj-Napoca.

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Visa si Allianz Partners au lansat prima aplicatie de plati mobile din industria de asigurari, denumita Allianz Prime, care va permite clientilor sa efectueze plati online si in magazine prin intermediul dispozitivelor mobile. 0 000 00

- BMW X2, SUV-ul care umple ierarhia gamei BMW intre X1 si X3, a fost lansat oficial in Romania printr-un concert de violoncel neconventional, tinut in service-ul Automobile Bavaria Otopeni. Violoncelistul german Alban Gerhard, care a tinut concertul solo, a venit in Romania si pentru Festivalul Europe…

- Activision a anunțat cand va fi lansat DLC-ul The Resistance pentru Call of Duty: WWII pe PC și Xbox One: 1 martie. DLC-ul a sosit pe PlayStation 4 in ianuarie, ca urmare a unei exclusivitați cu Sony și introduce in joc conținut nou precum 3 harți, Darkest Hour cu zombi nazi și harta pentru…

- AȘA CUM SE AȘTEPTAU, FANII AU VAZUT JOI DUPA MASA MONOPOSTUL FERRARI PENTRU GRILA 2018, DEZVELIT INTR-O LANSARE LIVE ONLINE. PURTAND CULOAREA ROȘIE DOMINANTA, NOUA MAȘINA A PRODUCATORULUI ITALIAN A FOST PRIMITA CU APLAUZE DE CATRE INTERNAUȚI. Lansarea oficiala a monopostului celor de la Ferrari a venit…

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- CHIAR DACA IMAGINEA CU NOUL MONOPOST AL CELOR DE LA ALFA ROMEO SAUBER A CIRCULAT PE INTERNET CU CATEVA ZECI DE MINUTE INAINTE DE ORA OFICIALA DE LANSARE, 13:30 ORA ROMANIEI, ACEST LUCRU NU A IMPIEDICAT FANII DIN A-ȘI DA CU PAREREA DESPRE AL PATRULEA MONOPOST LANSAT OFICIAL PENTRU SEZONUL 2018. Anunțata…

- „ATITUDINE!” , PROIECT COMUN AL POLITISTILOR SI LICEENILOR. La acest sfarsit de saptamana a avut loc lansarea proiectului “ATITUDINE!” , realizat in parteneriat de ofiterii specialisti din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii cu elevi si cadre didactice ai Liceului de Arte “Margareta…

- DUPA CE RIVALII DE LA HAAS AU SURPRINS MIERCURI PE TOATA LUMEA CU LANSAREA MONOPOSTULUI LOR, JOI SEARA A FOST RANDUL CELOR DE LA WILLIAMS SA PREZINTE NOUA MAȘINA CU CARE SE VOR ALINIA LA START IN 2018. MAȘINA A FOST PRIMITA CU APLAUZE DE CATRE FANII FORMAȚIEI, FIIND UNUL DINTRE MONOPOSTURILE DE LA CARE…

- O racheta ruseasca a decolat marti de pe cosmodromul de la Baikonur si a lansat pe orbita spre Statia Spatiala Internationala (ISS) o capsula de aprovizionare care contine o antena pentru un proiect de cercetare germano-rus pentru monitorizarea tiparelor de migratie ale faunei salbatice, relateaza…

- Problema deficitului de gradinițe din Chișinau a aparut din lipsa de responsabilitate a celor care au luat decizia privind privatizarea gradinițelor de copii din oraș, astfel creind un deficit de locuri. Opinia ii aparține primarului general interimar al capitalei, Silvia Radu, și a fost expusa in cadrul…

- Grupul de initiativa "Fara penali in functii publice" a fost lansat luni de Uniunea Salvati Romania (USR), in prezenta mai multor personalitati din domeniul politic, cultural sau social. "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care…

- Nemtii rad de propunere lui Vasile Dincu pentru Simona Halep: ”Probabil Romania n-are alte probleme!”. In urma cu cateva zile, fostul Ministru al Dezvoltarii, Vasile Dincu, a lansat o propunere stranie pe facebook. Politicianul care il consilieaza din umbra pe președintele FRF, Razvan Burleanu, ii indemna…

- Dupa ce a lansat single-ul "La doua capete", in colaborare cu Karym, Celia revine cu "Apus Amar", o piesa cu o noua abordare. La „Prietenii de la 11”, frumoasa artista a cantat noua piesa și nu ne-ar mira deloc sa devina un hit!

- In cifre, turismul in regiunea sud est arata astfel: 1.208 hoteluri si pensiuni, 98.070 de locuri de cazare, 1.404.096 de turisti romani care au vizitat atractii turistice din sud estul Romaniei in 2017, fata de numai 102.520 de turisti straini. Cu ajutorul prietenilor, al simpatizantilor si al votantilor…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public, in 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si Societatea…

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public astazi, 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si…

- Nicolae Burnete, propus ministru al Cercetarii, este profesor la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, unde a fost decan al Facultatii de Mecanica. A mai detinut, intre altele, functia de director general adjunct la Directia Generala Invatamant Superior in cadrul Ministerului Educatiei Nationale.Nascut…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, marți, o acțiune a care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Poliție, Secția 1 Poliție și Biroul Rutier, în colaborare cu Poliția Locala, în zona piețelor din Maraști și centrul orașului.Conform…

- Pentru a crea o legatura între țaranul transilvanean, cu obrajii rumeniți de soare dupa o zi de munca la câmp și cu pâinea în desaga și clujenii pierduți printre click-uri și slide-uri, Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca pune la dispoziție în format virtual 100 de portrete…

- O expozitie cu carti rare si vechi, din secolele XVI-XIX, care fac parte din fondul Bibliotecii Academiei Romane din Cluj-Napoca, a fost deschisa pentru public luni, de Ziua Nationala a Culturii. Cel mai vechi exponat este un ''Tetraevanghel'' tiparit in 1561, la Brasov.…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat cu scorul de 3-1 meciul din deplasare cu ”U” Cluj, disputat astazi cu incepere de la ora 12. Partida, care a contat pentru a XIV-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a III-a a returului, s-a disputat in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Inaintea…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca începe lucrarile necesare restaurarii statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul, amplasata în orașul nostru în piața cu același nume. De asemenea, primaria va amenaja pe parcursul anului întreaga zona pietonala…

- Numar record de turisti la Salina Turda Salina Turda a atins in 2017 un nou numar record de turisti, fiind inregistrati peste 600.000 de vizitatori, cu cateva sute mai multi fata de anul precedent. Potrivit directorului Simona Baciu, cei mai multi turisti straini provin din tari precum Ungaria,…

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere in aceasta luna, in școlile de agenți și subofițeri din țara. Decizia este in conformitate cu pachetul de masuri aprobat pentru diminuarea deficitului de personal existent la nivelul tuturor structurilor MAI teritoriale.…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Amploarea pe care a luat-o dosarul faimosului urolog Mihai Lucan da incredere din ce in ce mai multor fosti pacienti ai medicului sa rupa tacerea. O femeie care a ajuns la Institutul de Urologie din Cluj, in urma cu 4 ani, povesteste ca a agonizat pe holuri timp de 12 ore pana a bagat-o cineva…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul din dosarul in care este anchetat medicul Mihai Lucan, susține ca ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, in același dosar. Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog,…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul International de Coaching, si FC Universitatea Cluj au incheiat un parteneriat menit sa contribuie, in anul 2018, la imbunatatirea performantelor echipei de fotbal prin optimizarea abilitatilor psihologice ale jucatorilor.

- Locuitorii din județele bulgare Vidin, Vratsa și Montana vor fi întrebați în cadrul unui referendum local daca doresc separarea de Bulgaria. Dupa aceea, ar urma sa ceara alipirea la România, spune liderul acestei regiuni, Boris Kamenov.

- ♦ Sectorul de servicii medicale private se va mentine efervescent prin investitiile anuntate de jucatorii privati in extindere organica sau prin achizitii, in timp ce sectorul public se va confrunta cu vechile provocari - lipsa de medicamente, dar si deficitul de personal medical si de echipamente pentru…

- „Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat saptamana trecuta Ramush Haradinaj intr-un interviu, justificand majorarea salariului sau, informeaza AFP, preluat de Agerpres . Haradinaj, care a prezentat recent…

- FCSB a reușit sa il achiziționeze in aceasta iarna pe Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al celor de la FC Botoșani. Noul pariu din curtea lui Gigi Becali a acordat un interviu inedit pentru Gazeta Sporturilor, vorbind despre copilarie, gandurile și personalitatea sa. - Cea mai mare temere?- Sa nu-mi…

- Centrul Cultural ”Arta” a gazduit ieri, cu incepere de la ora 16, o dupa-amiaza de teatru dedicata tinerilor, organizata de Primaria Municipiului Dej. Publicul tanar a fost salutat de primarul Morar Costan, care le-a dedicat o dupa-amiaza speciala prin piesa de teatru „Casa Bernardei Alba”, de Federico…

- Initiativa inedita a elevilor Liceului de Arte ,,Constantin Brailoiu" din Targu Jiu. Liceenii vor organiza joi, 20 decembrie, un moment art-street pe care l-au intitulat ,,Bilet catre demnitate", inchinat Eroilor Revolutiei di...

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a organizat, duminica, o conferinta de presa, pentru a anunta ca lanseaza initiativa civica Romania 3.0, el sustinand ca romanii sunt ”arestati de o putere ascunsa, ilegitima si abuziva care, recurgand la subversiune, santaj, amenintari, determina deciziile politice,…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…