Cluj: Preot, tată a cinci copii, găsit SPÂNZURAT în locuința sa Reprezentanții IPJ Cluj au declarat, marți, corespondentului Mediafax ca trupul barbatului a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții. „Polițiștii din cadrul Poliției Rurale Huedin au fost sesizați cu privire la faptul ca, in localitatea Huedin, a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani decedat prin spanzurare in locuința. In urma primelor verificari, pe corpul barbatului nu au fost observate urme vizibile de violența, neexistand suspiciuni in acest moment. Cadavrul a fost transportat la IML in vederea efectuarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

