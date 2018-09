Stiri pe aceeasi tema

- Vitacom Electronics, unul dintre cei mai importanți electro-retaileri din România, aniverseaza în luna septembrie 27 de ani de existența. Pe fondul evoluției susținute și pozitive a businessului, compania vizeaza extinderea pe piața din Ungaria, acolo unde se afla în discuție cu…

- Pretentiile vanzatorilor de apartamente din Bucuresti s-au diminuat cu 1,2% in august, ceea ce a contribuit decisiv la scaderea pretului mediu la nivel national, dar au continuat sa creasca in alte orase mari din Romania, in special in Iasi si Cluj-Napoca, potrivit datelor publicate vineri de portalul…

- Premiera pentru Republica Moldova! Țara noastra va gazdui cea de-a treia Conferința Mondiala a Turismului Vitivinicol. Evenimentul va aduna sub același acoperiș sute de participanți — reprezentanți ai turismului vitivinicol din peste 60 de țari, jurnaliști și bloggeri straini, dar și oficiali…

- Uber va lansa in Romania o noua aplicație disponibila in București, Cluj Napoca, Brașov și Timișoara, incepand cu aceasta saptamana, anunța reprezentanții companiei intr-un comunicat transmis joi, conform Mediafax.Potrivit companiei, noua versiune a fost construita pe baza ideilor și a feedback-urilor…

- Potrivit sursei citate, conducerea UBB considera ca metodologia propusa de minister pentru realizarea acestui clasament este "complet gresita" si ca, daca a fost creata cu rea-intentie, atunci demersul vizeaza siguranta nationala. "Ministrul actual al educatiei tine cu orice pret sa finalizeze…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emotiile negative nesanatoase, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- In acest an, reprezentanții noștri au obținut aur, argint, bronz și doua mențiuni la Olimpiada Internaționala de Matematica, gazduita de Cluj-Napoca. Pe baza acestui rezultat, țara noastra s-a clasat abia pe pe locul 33, din pacate, cel mai slab ocupat pana acum in istoria acestei competiții.