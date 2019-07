Stiri pe aceeasi tema

- Pe intreaga perioada a festivalului ,,Electric Castle”, 17-22 iulie, care va avea loc in zona Castelului ,,Banffy” din localitatea Bontida, județul Cluj, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (jandarmi, politisti si pompieri) vor actiona in sistem integrat pentru asigurarea masurilor…

- Miercuri incepe Electric Castle 2019, festivalul care ii aduce la Bontida, judetul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului. Cea de-a 7-a editie a Electric Castle are loc in perioada 17-21 iulie in spatiile de pe domeniul castelului…

- Miercuri începe Electric Castle 2019, festivalul care îi aduce la Bontida, judetul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului.

- Electric Castle 2019 se desfașoara in perioada 17- 21 iulie, la castelul Banffy, Bonțida, Cluj. Vezi program pe zile, artiști, locație, preț bilete și tot ce trebuie sa știi despre festival

- Lidl, impreuna cu fanii Electric Castle, lanseaza Lidl`s Electric Kingdom Code of Conduct: cele 7 reguli ale regatului electric pentru cea de-a șaptea ediție de festival. De la un First Timer @Electric Castle in 2017, cand Lidl se alatura pentru prima data unui festival de muzica ca partener strategic,…

- Electric Castle este un festival de muzica programat anual, din 2013, la Castelul Banffy din comuna Bontida, judetul Cluj. Anul acesta, Electric Castle se va desfașura intre 17 și 21 iulie. Pe scena vor urca nume mari ale muzicii internaționale, precum Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm,…

- In perioada sarbatorilor de Paște și in seara de Inviere, in scopul bunei desfasurari a evenimentelor religioase care vor avea loc pe intreg teritoriul țarii, Poliția iși va spori masurile de asigurare a ordinii publice și supraveghere a circulației rutiere. Oamenii legii vor supraveghea in permanența…

- Peste 18.000 de politisti si jandarmi vor actiona in acest week-end, cand ortodocsii sarbatoresc Floriile, iar catolicii Pastele. In aceasta perioada urmeaza sa aiba loc 47 de manifestari de amploare, in 22 de judete si in Capitala, la acestea fiind asteptate peste 74.000 de persoane potrivit news.roPotrivit…