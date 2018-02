Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit singura țara din regiune care nu mai este promovata in cataloagele marilor turoperatori din Germania, stat care recent era principalul furnizor de turiști pentru piața locala. Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești.…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Aflat la Varșovia pentru a discuta detaliile privind constituirea unei Alianțe a mediilor de afaceri din țarile Est Europene, care sa le permita sa aiba o voce unitara in raport cu Uniunea Europeana, in primul rand, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Roman (UNPR), Ioan Lucian, a avut o…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii de analfabeti functional, despre rolul culturii in cotidian…

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- Laurentiu Bus a semnat cu Astra si pare inlocuitorul pentru Alexandru Ionita, de care giurgiuvenii sunt aproape sa se desparta in curand. Jucatorul de 30 de ani a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai importanti oameni de atac ai lui FC Botosani, cu 7 goluri si doua pase decisive. …

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Mesajul președintelui FRH, Alexandru Dedu, pentru tricolore, care au realizat trei victorii din trei meciuri și s-au calificat matematic in optimile Campionatului Mondial 2017 din Germania. ”Nu trebuie sa ridicam nivelul așteptarilor dupa cele trei victorii obținute. Atmosfera in cadrul lotului este…

- Romania si-a asigurat prezenta in optimile Campionatului Mondial de handbal dupa doar trei meciuri din grupa A, iar viitoarea adversara a tricolorelor se va alege dintre Polonia, Ungaria, Cehia si Suedia.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Proiectul Overcoming Barriers „Depasirea barierelor: imbunatatirea mobilitatii locuitorilor in regiunea de granita din Transcarpathia (Ucraina), Maramures (Romania) si Szabolcs-Szatmar-Bereg (Ungaria)” a fost depus la finanțare de catre Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- Rata mortalitații materne in Romania este de peste doua ori mai mare fața de media UE, de trei ori mai mare decat in Slovacia, Slovenia și Bulgaria și de aproape zece ori mai mare decat in Austria și Polonia, potrivit ...

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Erste Group si compania olandeza de leasing De Lage Landen International (DLL) au incheiat un memorandum pentru stabilirea unei aliante strategice ce acopera activitati de finantare si leasing derulate de cele doua companii in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Parteneriatul…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Volodimir Kopceak, directorul adjunct al Centrului pentru Armata, Conversie și Studii de Dezarmare din Kiev, a declarat într-un interviu pentru moldnova.eu ca Rusia își poate retrage armatele din Donbas și Transnistria doar urmare a unor schimbari ireversibile în…

- Presedintele Uniunii Nationale a Patronatului Roman, Ioan Lucian, a declarat ca semnalele din tara arata ca modificarea Codului Fiscal va afecta firmele private, iar dupa realizarea unor analize profunde se va incerca schimbarea pozitiei Guvernului, una dintre formele de opozitie putand fi si greva…