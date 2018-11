Stiri pe aceeasi tema

- Politistul din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi, implicat vineri seara intr-un accident rutier in timp ce plecase in cautarea unui copil disparut de acasa, a murit la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca barbatul in varsta de 49 de ani a plecat vineri…