- Qbis, companie romaneasca inființata de trei antreprenori in urma cu peste 15 ani, a lansat o platforma web cu servicii digitale de marketing integrate, dedicata antreprenorilor și IMM. Dezvoltarea WebDo s-a realizat in 20 luni de catre o echipa de specialiști IT din Romania, iar investiția necesara…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, raspunde criticilor fostului comisar european Corina Cretu legate de spitalele regionale, precizand ca 2024 - 2027 reprezinta perioada in care acestea vor fi finalizate, "conform expertilor europeni, conform studiilor de fezabilitate". Potrivit ministrului,…

- ”Au trecut cinci ani de la semnarea Programului Operațional Regional in vederea construirii a trei spitale regionale: la Iași, Cluj și Craiova. Am sperat sa le inauguram pana la incheierea mandatului meu de Comisar European, fiind - pentru mine - o prioritate in toate discuțiile pe care le-am avut…

- Firma olandeza care deține serviciul online de transfer de fișiere WeTransfer a obținut investiții de 35 de milioane de euro. Serviciul popular și în România permite transferul gratuit de fișiere în limita a 2GB, însa compania vinde și abonamente lunare prin care utilizatorii…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a convenit sa acorde 25 de milioane de euro pentru reamenajarea campusului Universitatii Politehnice din Bucuresti (UPB), pentru construirea unei noi cladiri.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat ca a semnat acorduri de servicii de asistenta tehnica, pentru implementarea proiectelor (ASATIP), in valoare de 20 milioane euro cu Ministerul Sanatatii (MS), pentru asistenta tehnica in vederea construirii a trei spitale regionale de urgenta in Iasi,…

- Astazi, la sediul Guvernului Romaniei, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si Andrew McDowell, Vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, au semnat Acordul de servicii de asistenta tehnica (PASSA). Acest Acord stabileste termenii in care Banca Europeana de Investiții va acorda sprijin pentru implementarea…