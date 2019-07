Cluj: O fetiţă de 4 ani a căzut de la etajul al treilea şi nu a păţit nimic O fetita de patru ani a cazut, marti, de la etajul al treilea al unui bloc si a fost transportata in stare de constienta la spital. "Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un copil minor, in varsta de 4 ani, a cazut de la etajul 3 al unui bloc situat pe strada Jiului din Cluj-Napoca. Fetita in varsta de 4 ani aflata in grija bunicilor ar fi fost asezata pe pervazul interior al ferestrei, rezemata de plasa de tantari. Aceasta a cedat, iar minora a cazut de la etajul trei pe pamant", informeaza IPJ Cluj. Ea a primit asistenta medicala si a fost transportata la spital pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de patru ani din Cluj-Napoca a ajuns la spital, marti seara, fiind constienta, dupa ce a cazut de la etajul al treilea. Bunicii ar fi pus-o pe pervazul ferestrei, spre interior, rezemata de plasa pentru tantari care a cedat, anunța news.ro.”Un echipaj de pompieri si unul SMURD de…

- O fetița de numai 4 ani a cazut de la etajul trei al unui bloc din Cluj-Napoca. Un echipaj SMURD s-a deplasat de urgența pentru a ii acorda ingrijiri medicale. ”In aceasta seara, in jurul orei 19:30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un copil minor, in varsta de 4 ani,…

- Fetița a suferit mai multe traumatisme grave dupa ce a cazut miercuri de la etajul doi al unui bloc din localitate. Ea a fost transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Cluj-Napoca. "Politia Deva a declansat cercetarile in acest caz pentru a investiga imprejurarile in care s-a produs acest…

- Un incendiu s-a produs, luni, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Giurgiu, 12 persoane fiind evacuate din cauza fumului dens. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, doua fiind transportate la spital, informeaza news.ro.Potrivit ISU…

- Fetita de doi ani, care a cazut de la etajul 8 al unui bloc din Balti, cateva zile in urma, a fost transportata la Institutul Mamei si Copilului din Capitala.Informatia a fost confirmata de medicii din Balti, care spun ca fata are nevoie de investigatii suplimentare.Publika.

- O copila de doar doi ani a ajuns in stare grava la spital in seara de luni, 29 aprilie, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit din Balti. Fetita ar fi fost lasata fara supraveghere de catre mama sa.

- O fata in varsta de 12 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat de acasa la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, și este de negasit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, minora MATEI ALIA MARIA, in varsta de 12 ani și 10 luni, din municipiul Cluj-Napoca,…

- In ultimele zile doua pasagere au ajuns la spital in urma accidentarilor suferite in autobuz. Prima s-a ranit dupa ce șoferul a franat brusc , iar cealalta nu s-a asigurat corespunzator, s-a dezechilibrat și a cazut in momentul in care șoferul a franat la o trecere de pietoni. Pe același scenariu, marți…