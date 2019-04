Stiri pe aceeasi tema

- Romania va organiza Campionatele Europene de tenis de masa, seniori, echipe, in 2021! Orasul gazda este Cluj-Napoca potrivit mediafax. In competitia pentru organizarea CE s-au inscris initial Romania, Portugalia si Danemarca. Portugalia s-a retras inainte de CM de la Budapesta. In fata Consiliului…

- ​Vicecampionul european Ovidiu Ionescu este singurul reprezentant al României ramas în cursa la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Budapesta, dupa ce a obtinut, miercuri, calificarea în sferturile probei de dublu masculin, informeaza Agerpres.Ionescu si spaniolul…

- Romania si-a asigurat trei medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Gondomar (Portugalia), prin Adina Diaconu, Tania Plaian si Rares Sipos, toti calificati, sambata, in semifinalele probelor de simplu. Adina Diaconu a trecut in optimi de Tatiana Kukulkova (Slovacia), cu 4-0 (11-4,…

- Romania participa cu sase sportivi, trei la masculin si trei la feminin, la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Gondomar (Portugalia), in perioada 7-10 martie, potrivit site-ului Uniunii Europene de Tenis de Masa (ETTU). Constanteanul Cristian Pletea este al treilea favorit la masculin,…

* Federatia Romana de Sah a semnat marti un parteneriat de un an cu cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, in urma carora vor avea de beneficiat loturile nationale de seniori, masculin si feminin la toate competitiile din acest an.

- 1.790 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.790 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza – Spania – 1.004 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 200 agricultor,…