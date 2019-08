Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii de la CNN au realizat un top al celor mai frumoase 20 de orașe din Europa care au prea puțini turiști. Printre acestea se afla și Cluj-Napoca, singurul oraș din Romania aflat in acest top. Jurnaliștii americani au luat in calcul oportunitațile pe care aceste orașe le ofera turiștilor care…

- Concert extraordinar la Ateneul Român. Nicolae Voiculeț a cântat vineri seara la "Naiul de Aur al României", un instrument unic în lume, "creat din bogațiile Munților Apuseni", în cadrul concertului care a marcat încheierea mandatului țarii noastre la președinția…

- Masa Jidovului este un monument al naturii cunoscut de localnicii de pe Valea Sebeșului și sub denumirea de „Masa Uriașului”. Formațiunea de piatra face parte dintr-o arie protejata de interes național, de fapt o rezervație naturala de tip geologic și peisagistic situata in sud-vestul Transilvaniei,…

- Dupa ce a pierdut alegerile europarlamentare atat in Timisoara, cat si in Timis, primarul Nicolae Robu, care este si presedinte al PNL Timis, duce un adevarat razboi pe plan local cu USR. Edilul ii acuza pe reprezentantii Uniunii ca blocheaza un proiect major in domeniul sanatatii.CITEȘTE ȘI: Tot…

- 1 iunie, mesaje de Ziua Copilului. Cele mai frumoase urari. La multi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zambetul pe buze si viata voastra sa fie asemeni unui cer senin. 1 iunie, mesaje de Ziua Copilului. Cele mai frumoase urari. La…