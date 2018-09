Cluj-Napoca: Furt din sediul unei firme. Autorul este minor

In baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un tanar cercetat pentru comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. In noaptea de 16/17 septembrie, cel in cauza, un tanar de 16 ani, din Cluj-Napoca, ar fi patruns fara drept intr-o societate comerciala de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din Cluj-Napoca, de unde ar fi sustras un laptop și un telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate, bunurile sustrase, in valoare de circa 1.800 de lei, au fost recuperate. In cursul zilei de azi, tanarul va fi prezentat magistraților…