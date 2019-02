Cluj-Napoca: Concert BZN – Grand Finale Tour

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei a Romaniei a fost invinsa dramatic de Spania, cu scorul de 2-3 (25-22, 16-25, 23-25, 25-21, 13-15), sambata, in Sala Polivalenta din Alexandria, in Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2019. Tricolorele obtineau calificarea la turneul final in cazul unei…

- Lucrarile vor dura 27 de luni, conform caietului de sarcini. La final, sala va putea organiza, printre altele, partide de handbal, baschet si volei. In prezent, tara noastra dispune de trei sali multifunctionale la nivel european. Cea mai mare este "Sala Polivalenta din Cluj-Napoca" (7.227…

- Partida, a doua din preliminariile EURO 2020, este programata pe 26 martie, la ora 21:45. Tricolorii vor debuta în deplasare, în Suedia, pe 23 martie, la ora 19:00. Vineri, frf.ro a anuntat unde se va juca partida România - Feroe. Astfel, „tricolorii” vor disputa…

- Un spectacol inedit a avut loc, miercuri seara, la Cluj-Napoca unde Sala Polivalenta a fost gazda unui spectacol dedicat centenarului Marii Uniri. 100 de artiști, din patru generații diferite, s-au unit într-o singura trupa, numita „100 pentru România”.…

- Artistul de talie mondiala sosește la Cluj-Napoca anul viitor, în data de 5 aprilie 2019, ora 20:00, pentru un concert extraordinar la BT Arena (Sala Polivalenta). Faimosul violonist olandez vine împreuna cu orchestra Johan Strauss, cea mai mare orchestra privata din lume cu peste 60…

- Caravana celor 100 de filme ajunge la finalul lunii noiembrie in Transilvania, in municipiul Cluj-Napoca, cu o expozitie de fotografie si trei filme romanesti. Evenimentele, din incinta Cinematografului „Florin Piersic", se vor desfasura pe parcursul a doua zile si il vor readuce in fata publicului…

- Odinioara, o planeta intreaga canta „Bamboleo” ori „Baila me” la unison cu solistul Paco Baliardo și trupa sa Gipsy Kings. Vremurile s-au schimbat insa, preferințele, la fel, iar steaua „regilor” muzicii latino a apus. Azi, Gipsy Kings nu mai sunt pe val și nici in masura sa puna condiții cand incheie…

- Doliu in teatrul romanesc. Un mare regizorul și actor nascut la Baia Mare a murit pe patul de spital dupa o lunga suferinta.foto Doliu in teatrul romanesc! A murit Anton Tauf, unul dintre cei mai apreciați actori ai Teatrului Național din Cluj Napoca. Dupa o indelungata suferința, la 72 de ani, Anton…