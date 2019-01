Cluj-Napoca are taxă pentru vizitatori, precum oraşele europene turistice Turistii care viziteaza Cluj-Napoca platesc din 1 ianuarie 2019 o taxa speciala de turism, al carui scop va fi de imbunatatire a promovarii orasului. Astfel, turistii vor plati o taxa speciala pentru turism 1% din valoarea totala a cazarii (valoarea nu include TVA). Decizia a fost luata in ultima sedinta a anului trecut de consilierii […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca este, in afara perioadelor in care sunt festivaluri, o destinatie turistica de o zi, spun specialistii, iar un obiectiv din mica localitate Turda este mai vizitat decat intregul oras. Turistii platesc din 1 ianuarie 2019 o taxa speciala de turism, al carui scop va fi de imbunatatire a promovarii…

- Valoarea costurilor anuale generate la bugetul sanatatii in Romania de bolile provocate de poluarea din traficul rutier se ridica la 1,12 miliarde de euro, arata datele centralizate de Observatorul Roman de Sanatate (ORS) intr-un raport publicat recent. Potrivit sursei citate, masinile diesel…

- Cluj-Napoca, Timisoara si Galati sunt orasele in care autoritatile se preocupa cel mai mult de reducerea poluarii, la polul opus fiind Ploiesti, Constanta si Craiova, insa niciuna din marile primarii din Romania nu a acumulat macar jumatate din scorul...

- Proteze medicale avansate, utilaje industriale complexe, dar și prima fabrica de automobile electrice, toate cu bani europeni: cele mai relevante proiecte cu finanțare europeana din Regiunea Nord-Vest au fost premiate luna trecuta la Cluj-Napoca, in cadrul unei gale organizate de Agenția de Dezvoltare…

- La data de 16 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 3 Poliție au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri, de 30 și 27 de ani, din Dezmir și Tauți, județul Cluj, banuiți de comiterea unui furt. Valoarea prejudiciului cauzat a fost estimata la 60.000 de lei.…

- Cazarea in Cluj-Napoca va costa cu 5 lei (20 de lei moldovenesti - n.r.) mai mult, de anul viitor, indiferent ce hotel alegeti. Asta pentru ca autoritatile au introdus o taxa speciala. Banii vor fi folositi pentru a alimenta un buget dedicat turismului, creat pe model european.

- La Palatul administrativ au fost semnate astazi, de Consiliul Județean Timiș și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest contractele de finanțare... The post Fonduri europene pentru trei drumuri din Timiș. Valoarea totala a proiectelor este de aproape cinci milioane de euro appeared first on Renasterea…

- Municipalitatea a hotarât ca, de la 1 ianuarie, sa impuna o taxa de 5 lei/turist pe noaptea de cazare. Taxe similare exista în foarte multe dintre țarile Europei. Platitorii acestei taxe sunt toate persoanele care beneficiaza de servicii de cazare în campingurile, pensiunile, aparthotelurile,…