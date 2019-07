Cluj: Mamă reţinută de poliţişti în cazul copilului de 9 ani găsit mort Mama copilului de 9 ani gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, a fost retinuta de politisti si urmeaza sa fie prezentata magistratilor pentru arestare preventiva. "In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea copilului a fost una violenta si a survenit ca urmare a agresiunilor suferite. Mama a fost retinuta si urmeaza a fi prezentata in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie sub forma omorului", informeaza IPJ Cluj. Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

