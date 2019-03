Cluj: Magistraţii au decis continuarea protestelor până la începutul lunii aprilie Cateva zeci de magistrati de la Judecatoria Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj au protestat in tacere, vineri, pentru o jumatate de ora, in fata Palatului de Justitie, purtand banderole albe pe brate.



Magistratii au iesit din cladire cu coli albe in maini pe care au printat mesaje precum: "Independenta justitiei este garantia libertatii cetatenilor" si "Nu exista justitie independenta fara procurori independenti".



"Consideram ca este de datoria noastra aceasta manifestare si manifestarea, fiind una publica, are ca scop sa fie cunoscuta pozitia noastra si sa trezeasca in constiinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociatii de magistrati din Romania anunta continuarea protestelor Trei asociatii de magistrati din România - Asociatia "Forumul Judecatorilor din România", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru…

- O delegație de 30 de judecatori și procurori din toata țara va protesta in 4 aprilie la Bruxelles, in fața sediului Comisiei Europene, și va avea intalniri cu vicepreședintele Frans Timmermans și cu comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, transmite corespondentul MEDIAFAX.Judecatorul…

- O delegatie formata din 30 de judecatori si procurori, de la toate instantele, de toate nivelurile din intreaga tara, vor merge in data de 4 aprilie la Bruxelles pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii vor expune motivele protestului magistratilor romani…

- Peste 200 de magistrați din cadrul parchetelor și instanțelor clujene au protestat, vineri, in fața Palatului de Justiție din Cluj-Napoca. Procurorii și judecatorii au cerut, inca odata, abrogarea Ordonanței de Urgența 7/2019. Aceștia spun ca simpla inlocuire sau scoatere a unui articol din OUG nu este…

- Peste 120 de magistrați au protestat in fața Palatului de Justiție Cluj, primind marțișoare din partea unui baiețel al unui reprezentant #rezist. Judecatorul Cristi Danileț a spus ca judecatorii cer președintelui CSM sa sesizeze CCR legat de un conflict intre Guvern și autoritatea judecatoreasca,…

- Magistrații de la Judecatoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, de la parchetele de pe langa cele doua instanțe, dar și de la DNA și DIICOT au protestat, marți, din nou, cerand abrogarea integrala a OUG pe legile justiției, susținand ca abrogarea articolul 54 nu este suficienta.Peste 80 de magistrați…

- Judecatorul Cristi Danilet anunta ca adunarea generala a Tribunalului Cluj a decis, in sedinta de vineri, suspendarea activitatii judiciare timp de o saptamana, precum si declansarea procedurii de revocare a membrilor CSM. Este vorba despre reprezentantii tribunalelor din tara, Gabriela Baltag si…

- Aproximativ 100 de magistrații din Cluj participa, in aceste momente, la un protest chiar in fața sediului Curții de Apel Cluj. Prin aceasta manifestare, magistratii doresc sa transmita un mesaj de susținere fața de justiția din Romania. Judecatorul Cristi Danileț a anunțat in urma cu putin timp ca…