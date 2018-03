Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de membri ai PMP Cluj, printre care si persoane din conducere, au decis sa plece din aceasta formatiune politica si sa treaca la PNL, au anuntat marti liberalii clujeni. "Membrii PMP Cluj parasesc în masa formatiunea si adera la PNL Cluj! Fostul presedinte si consilier…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat luni eventuale discutii in partid sau in coalitie despre remanieri guvernamentale, precizand ca acestea nu se fac la televizor sau prin cafenele. "Remanierile guvernamentale nu le fac unii colegi de-ai nostri la televizor sau prin cafenea. Nu…

- Pentru ca viitorul se naște din educație iar TSD Cluj sprijina și incurajeaza dezvoltarea acestei valori, am organizat in perioada 23-25 martie 2018, in localitatea clujeana Maguri-Racatau, Școala Politica de Primavara, eveniment la care au participat tineri social-democrati din Cluj-Napoca, Turda,…

- Mai mulți membri ai organizației PMP din comuna Baia au revenit asupra demisiilor pe care le-au anunțat in cadrul ședinței Conferinței Județene de Alegeri. Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat ca in prima ședința a noului Comitet Executiv Județean s-a luat in discuție cererea de ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat ''foarte repede'' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012, a afirmat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, a participat marți, 13 martie, alaturi de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, finanțe din Camera Deputaților, la o dezbatere cu reprezentanți ai mai multor organizații non-guvernamentale…

- Clujul, capitala de regiune. Boc vrea sa ia bani direct de la Bruxelles Edilul Clujului, Emil Boc, vrea ca municipiul sa gestioneze o regiune de minimum 800.000 de locuitori pentru ca aceasta sa poata sa acceseze finanțari direct de la Comisia Europeana. El propune comasarea județelor in regiuni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, „dand cu parul" in alesii locali ai PSD, iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva....

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, considera ca aceasta functie este compatibila cu cea de prim-ministru pe care o detine. Prezenta luni la prima sedinta informala a conducerii Partidului Social Democrat, aleasa la congresul din 10 martie, Viorica Dancila a reafirmat ca ceea…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, ca fiul sau, Tudor Buzatu, a avut sustinerea organizatiei de tineret si a PSD Vaslui pentru a fi numit in functia de secretar de stat.Citeste si: Dragnea, REPLICA SOC la ancheta din Brazilia: 'M-au prins cand…

- Spune cu convingere Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- Presedintele PMP, Claudiu Iorga Palaz, a decis intrunirea Comitetului Executiv al PMP Constanta, ocazie cu care a fost numit un nou presedinte interimar al organizatiei municipale, in persoana consilierului local municipal Alexandru Zabara. Acesta il inlocuieste in functie pe Florin Goidea, consilier…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca saptamana viitoare va face o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu președintele Parlamentului European, Antonio…

- Consiliul Judetean Cluj anunța ca, în cursul diminetii de joi, 15 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau închise traficului rutier, circulatia desfașurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în conditii specifice de iarna.În…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Administratia judeteana a fost obligata de Tribunalul Cluj sa plateasca 100.000 de euro in plus firmelor Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG – Coplan Consultanti Arhitecti Ingineri SRL pentru inchiderea depozitului de deseuri neconform din municipiul Dej. Contractul ”Inchiderea depozitelor…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Astazi, 2 februarie 2018, la nivelul Organizației PSD Dambovița in cadrul BPJ și CEx-ului se va tranșa situația tensionata dintre președintele CJ, Alexandru Oprea și președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu. Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, se pare ca dorește cu orice preț excluderea…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau."Am auzit ca domnul Niculae Badalau a…

- In clasamentul cu sase pozitii al seriei vestice din liga secunda, aradenii ocupa locul 5, cu un total de 6 puncte, acumulate in urma a doua succese. Pe podium se regasesc gruparile din Campia Turzii, Dej (ambele cu cate 14 puncte) si Bacau (13 puncte). Etapa viitoare, programata in 3 februarie,…

- Opozitia din judet iese la rampa. Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, a anuntat ieri ca partidul de guvernamant a reusit, intr-un singur an de zile, sa insele asteptarile a milioane de romani, cu promisiuni neonorate. „Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Neagu Djuvara a fost un reper de moralitate, eruditie si umanism. "Ne exprimam adancul regret si profunda tristete la despartirea de marele istoric, diplomat si intelectual liberal, domnul Neagu Djuvara. Nascut intr-o familie de boieri, pastrand…

- Un an pierdut pentru Romania. Așa descriu liberalii guvernarea de pana acum a social democraților. Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE la un an de...

- Nu sunt drumuri inchise in Cluj. Se acționeaza pe 60 de sectoare de drum In cursul diminetii de marti, 23 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna.…

- Reprezentanții Consiliului Judetean Cluj anunța ca, în cursul diminetii de vineri, 19 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau închise traficului rutier, circulatia desfașurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în conditii specifice…

- Ce proiecte ar urma sa fie susținute la București de parlamentarii de Timiș? Am putea afla de la CJ, al carui președinte, PSD-istul Calin Dobra, a invitat la discuții toți deputații și senatorii, indiferent de culoarea politica. Liberalii inca nu au raspuns invitației, dar o vor face de indata ce stabilesc…

- Viorica Dancila, desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier, are 53 de ani, iar de noua ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai intai profesoara si este membru PSD din 1996, fiind, pe rand, presedintele Organizatiei de Femei PSD Videle, consilier local la…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis a fost de acord cu numirea doamnei Viorica Dancila, in ciuda faptului ca ar putea sa iși nemulțumeasca propriul electorat, dar s-a pus pe primul plan necesitatea stabilitații țarii. Deși ieri președintele a ezitat mult la propunerea facuta de PSD, astazi a luat decizia…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PNL, Ludovic Orban a declarat jurnalistilor ca i-a propus sefului statului sa declanseze alegeri anticipate, insa sustin ca nu dezvaluie ce discutii s-au purtat in cadrul biroului de la Cotroceni. Liberalii sustin insa ca sunt pregatiti de…

- Delegația PNL a ajuns la Cotroceni pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis. Din delegația PNL fac parte: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartau, Vlad Nistor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni…

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei, in urma retragerii sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Din postura de europarlamentar PSD și președinte al Organizației de Femei a PSD, Viorica Dancila a avut puține declarații despre subiectele arzatoare din ultimul an. Totuși, a militat pentru modificarea legilor Justiției, criticandu-i pe președintele Klaus Iohannis și pe fostul ministru de Justiției…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea. ”Obiectivul nostru este ca PSD…

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani, a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Cu aceasta propunere delegatia PSD va merge maine la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis.

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- PNL cere presedintelui CCR, V. Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia Presedintele PNL, Ludovic Orban. Liberalii îi solicita, într-o scrisoare, presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia privind legile justitiei. Potrivit unui comunicat…

- Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj i-a taiat din start elanul viceprimarului din Targu-Jiu, Adrian Tudor, care la sfarșitul saptamanii trecute declara ca și-ar dori ca partidul sa il stabileasca drept candidat pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile din 2020. Mihai Weber susține…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Președintele ALDE Dej, Vicențiu Știr transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj cu ocazia intrarii in noul an. ”Acum, la cumpana dintre ani, privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Doresc ca anul care vine sa fie pentru toți o punte…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…