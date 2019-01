Stiri pe aceeasi tema

- Laura Kovesi a depus, in luna decembrie 2018, o plangere la CEDO, in care arata ca i-au fost incalcate mai multe drepturi atunci cand a fost revocata din functia de procuror sef al DNA, in urma deciziei Curtii Constitutionale din mai 2018. ‘Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal,…

- Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana, la Tribunalul UE din Luxemburg, incercand, pe o cale colaterala, sa obtina anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum in care este inculpat liderul PSD de catre procurorii DNA. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO,…

- Asociatia Free organizeaza pe 23 decembrie, de la ora 16.00, in Piata Prefecturii din Targu Jiu, evenimentul „Spune Nu Blanurilor“. Actiunea va fi una de informare a publicului in legatura cu industria blanurilor. Vor participa inclusiv invitati din afara tarii. In Piata Prefecturii din Targu Jiu…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune ''ilegala'' a Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind ca acest comportament face ''imposibila'' o ''relatie normala'' întreb Washington si Moscova, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Liderul grupului parlamentar ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, si-a exprimat, joi, speranta ca "lucrurile se vor lamuri foarte repede" in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, care este si presedintele ALDE, este cercetat de procurorii Directiei Nationale…

- "Bruxellesul a intensificat criticile fata de actiunile Romaniei de reformare a sistemului judiciar, dupa ce Guvernul a lansat procedura de revocare a procurorului-general, Augustin Lazar. Joi, Comisia Europeana a exprimat «preocupari» fata de actiunile impotriva lui Augustin Lazar, pe care Bruxellesul…

- Magistrații instanței supreme au decis achitarea avocatei Laura Vicol in dosarul in care fusese acuzata de favorizarea faptuitorului, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In aceasta cauza, acum 3 ani, a fost reținuta pentru 24 de ore."Este…

