- Jandarmul care a fost lovit cu un scaun in cap in timpul unui meci de fotbal a fost externat, luni, de la Spitalul Militar Cluj-Napoca și va intra o perioada in concediu medical, dupa care se va intoarce pentru o reevaluare, potrivit Mediafax.Comandantul Spitalului Militar de Urgența „Dr.…

- Doina Baltaru, comandatul Spitalului Militar de Urgența „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca a declarat luni ca jandarmul ranit este în stare stabila buna, însa a ramas cu cealee și dureri de cap care se vor ameliora însa în timp. Comandantul Spitalului Militar…

- Tanarul de 27 de ani care l-a lovit cu un scaun in cap pe un jandarm a fost arestat preventiv, marti, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Cluj. "Barbatul care a agresat un jandarm a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj pentru ultraj sub forma tentativei…

- Jandarmul lovit la meciul Universitatii Cluj se afla in stare grava la Clininca Neurochirurgie, fiind sub observatie pe Sectia de Terapie Intensiva, informeaza Antena3.roldquo;Pacient in varsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde isi indeplinea functia de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism…