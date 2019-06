Cluj: Gala UAD a împlinit 25 de ani de promovare a designului vestimentar clujean Circa 25 de colectii si peste 170 de ansambluri vestimentare au fost prezentate, sambata seara, la Gala aniversara de 25 de ani a Universitatii de Arta si Design (UAD), la Teatrul National din Cluj-Napoca, unde absolventii si-au expus creatiile publicului, care a umplut sala. "Editia 25 a galei si 45 de ani de existenta a specializarii moda-design vestimentar. 25 de ani inseamna in jur de 700 de absolventi la programul de licenta si master, 700 de povesti spuse de-a lungul a 25 de promotii care au marcat existenta departamentului. Putem spune azi la a 25 a aniversare ca am evoluat impreuna, ajutandu-ne… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

