Festivalul Elementum ii asteapta pe doritori, in special familii, la activitati multiple, desfasurate pe 20 de hectare, in perioada 21-23 iunie.



"Cele 4 elemente clasice ale naturii, aer, apa, pamant si foc, plus unul 'bonus', suflet, se reunesc, intre 21 si 23 iunie 2019, in judetul Cluj, la Complex Lac Luncani, sub forma Elementum, un festival 'in ritmul familiei'. Timp de trei zile, cadrul natural feeric desfasurat pe 20 de hectare va fi gazda celui mai amplu eveniment dedicat intregii familii, indiferent de varsta membrilor sai, din Romania. Se vor organiza concerte…