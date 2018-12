Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au reținut doua peroane banuite de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Impotriva acestora a fost dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile. La data de 08 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș ...

- In doar cateva zile, in jurul datei de 1 Decembrie, cand romanii sarbatoreau 100 de ani de la Marea Unire de la 1918, mai mulți tineri au fost prinși in Cluj-Napoca avand droguri asupra lor. La data de 2 decembrie, in jurul orei 16:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția…

- Poliiștii clujeni au depistat, duminica, doi tineri care aveau asupra lor 11 pliculețe cu droguri.”La data de 2 decembrie a.c., în jurul orei 16:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Poliție, au ridicat 11 pliculețe cu substanțe vegetale…

- Doi tineri care transportau cu autovehiculul un caprior mort au fost opriti azi-noapte de politisti si sunt cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de braconaj. Autovehiculul a fost oprit pentru verificari in jurul orei 01.00, pe raza localitatii Remetea Chioarului. La volan a fost identificata…

- “Cel în cauza, un barbat de 48 de ani, din Cluj Napoca, a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, ieri, în jurul orei 12:30, pe strada Între Lacuri. Avea o concentratie de 1,70 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizeaza politistii clujeni.

- Polițiștii clujeni au derulat sâmbata, 20 octombrie a.c., o acțiune cu efective marite pe raza de competența.În acțiune au fost angrenați polițiști din cadrul tuturor secțiilor de poliție urbane, din cadrul Biroului Rutier, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, în urma unei altercații produse între suporterii unor echipe de fotbal. La data de 23 septembrie, în…

- otrivit IPJ Cluj, ieri, în jurul orei 21:40, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca unui minor în vârsta de 13 ani, din Cluj-Napoca, în timp ce se afla pe strada Fabricii, i-a fost sustras prin violența un telefon mobil de catre persoane necunoscute. În…