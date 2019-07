Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Moarte VIOLENTA a unui copil de 9 ani: Mama baiatului, suspectata ca și-a batut fiul pana a murit, REȚINUTA de polițiști Mama baiatului, suspectata ca și-a batut fiul pana a murit, a fost reținuta, fiind acuzata de violența in familie sub forma omorului. Moartea copilului de 9 ani, din…

- "În urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea copilului a fost una violenta si a survenit ca urmare a agresiunilor suferite. Mama a fost retinuta si urmeaza a fi prezentata în fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Anchetatorii au stabilit ca moartea copilului de noua ani din Cluj-Napoca a fost violenta si a fost provocata de agresiunile suferite, astfel ca mama acestuia a fost retinuta. In acest caz se fac cercetari privind violenta in familie sub forma omorului.

- Anchetatorii au stabilit ca moartea copilului de noua ani din Cluj-Napoca a fost violenta si s-a datorat agresiunilor suferite, astfel ca mama acestuia a fost retinuta. In acest caz se fac cercetari privind violenta in familie sub forma omorului potrivit news.roPolitia Judeteana Cluj a anuntat…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Cluj, sambata seara, o persoana a sunat la 112 anuntand ca un baiat in varsta de 9 ani este inconstient intr-un apartament din municipiul Cluj-Napoca. Cadrele medicale deplasate la fata locului nu au reusit sa-l salveze, constatand decesul copilului. Acesta…

- FOTO – Arhiva Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violenta. Politistii au deschis un dosar penal si ii audiaza pe mama baiatului si pe concubinul ei, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Tânarul lovit mortal pe trecerea de pietoni de pe strada Câmpul Pâinii se numeste Vasile Dubovici. Barbatul de 33 ani s-a nascut în Sighet, Maramures, iar de câtiva ani s-a stabilit în Floresti. "Dubo", asa cum era alintat de cei mai buni prieteni,…