Cluj. COD GALBEN de viscot È™i ninsoare în zona montană Aceasta intra în vigoare sâmbata la ora 05.00 și expira duminica la ora 18:00. Meteorologii anunța ca, în acest interval, la munte, la altitudini îndeosebi sub 1.500 de metri, vor fi precipitații mixte în general moderate cantitativ ce vor favoriza depunerile de polei, iar vântul va avea intensificari temporare cu rafale în general de 50...55 km/h. În zonele joase din jumatatea de nord a țarii, va ploua, favorizând formarea poleiului. În noaptea de duminica spre luni și pe parcursul zilei de luni, vor fi precipitații în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

