Circa 3.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au participat, sambata, la Marsul Cluj Pride de la Cluj-Napoca si au cerut parteneriat civil pentru membrii comunitatii LGBT.



"Este un moment istoric, pentru ca oferim o vizibilitate comunitatii LGBT. Au fost zeci de ani in care oamenii nu ne-au cunoscut asa cum suntem noi, diferiti, cu bune si cu rele. Iesim in strada pentru ca avem dreptul sa o facem. Am trait in teama si minciuna. A venit timpul sa iesim din invizibilitate, din anonimat. Am iesit in strada pentru ca inca nu avem drepturi, cum este parteneriatul civil", a spus…