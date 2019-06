Aproximativ 300 de persoane au participat, sambata, la Cluj-Napoca, la o adunare de solidaritate interetnica romano-maghiara si la un mars pe strazile orasului, dupa incidentele de la Cimitirul eroilor din Valea Uzului.



"Scopul actiunii de la Cluj-Napoca este de a arata ca exista si comunitati normale in Ardeal, in care criteriile etnice, ca esti roman, maghiar sau rom, nu functioneaza. Clujul e o comunitate in care traim impreuna romani si maghiari fara probleme. Ceea ce s-a intamplat la Valea Uzului a fost o provocare pe care o leg de rezultatul alegerilor pentru PE", a spus initiatorul…