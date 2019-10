Cluj: Circa 200 de maghiari au comemorat Revoluţia anticomunistă din Ungaria din 1956 "Am participat la comemorarea Revolutiei din Ungaria din 1956, eveniment care a dat prima lovitura zidului comunist. Au urmat alte evenimente, cum au fost Primavara de la Praga, actiunile sindicatului Solidaritatea din Polonia si Revolutia din Romania din 1989. Revolutia anticomunista din Ungaria a avut repercusiuni si asupra maghiarilor din Transilvania si a celor din Cluj, deoarece puterea comunista de atunci a considerat valul de simpatie manifestat fata de revolutia ungara ca un val iredentist. Foarte multi studenti si profesori maghiari au fost arestati si condamnati la ani grei de inchisoare",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

