- Peste 200 de judecatori si procurori protesteaza vineri in fata sediului Curtii de Apel din Cluj-Napoca si solicita respectarea independentei Justitiei. Protestatarii tin in maini foi albe cu mesaje...

- Aproximativ 100 de magistrații din Cluj participa, in aceste momente, la un protest chiar in fața sediului Curții de Apel Cluj. Prin aceasta manifestare, magistratii doresc sa transmita un mesaj de susținere fața de justiția din Romania. Judecatorul Cristi Danileț a anunțat in urma cu putin timp ca…

- Primul protest pro-Kovesi, dupa punerea fostei sefe a DNA sub urmarire penala, a avut loc joi seara la Cluj. Peste 100 de persoane și-au manifestat susținerea fața de Laura Codruța Kovesi, considerand citarea acesteia la Secția de investigare a magistraților ca o intimidare, acestea scandand mesaje…

- Președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a declarat ca a discutat cu președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, despre completurile de cinci judecatori. Potrivit acesteia, intalnireaa avut loc intr-o incapere intunecata, cu telefoanele lasate undeva departe, in anticamera.…

- FOTO – Arhiva Aproximativ 200 de persoane au protestat, luni seara, la Cluj-Napoca, impotriva intentiei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind emiterea unei ordonantei de urgenta pentru contestarea deciziilor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Circa 2000 de persoane au ieșit luni seara, in strada la Cluj-Napoca, pentru a protesta fata de intentia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a emite o ordonanta de urgenta care ar permite repunerea in termen a celor condamnati de complete de 5 judecatori nelegal constituite.Protestul a avut loc…

- Aproximativ 200 de persoane au protestat, luni seara, la Cluj-Napoca, impotriva intentiei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind emiterea unei ordonantei de urgenta pentru contestarea deciziilor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Foto:…

- Sectia pentru judecatori a CSM discuta miercuri situatia creata in urma deciziei CCR privind formarea completurilor de cinci judecatori, avand in vedere ca a avut loc o noua tragere la sorti a componentei acestora, invalidata insa printr-o decizie nedefinitiva a Curtii de Apel Bucuresti, precum si faptul…