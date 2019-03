Cluj: Circa 1.500 de persoane au participat la Marşul pentru Viaţă Aproximativ 1.500 de persoane au participat, sambata, la Marsul pentru Viata organizat la Cluj-Napoca pentru sustinerea copiilor nenascuti.



Participantii au purtat afise cu mesaje precum "Fiecare viata este un dar", "Alege viata", "Inima mea a inceput sa bata la 16 zile de la conceptie", "Unic din prima secunda".



"Un copil nenascut, aflat inca in pantecul mamei, este unic, chiar de la conceptie. Este un adevar biologic si medical si vrem sa incurajam Romania sa constientizeze acest lucru. Daca incepem sa pretuim viata, vom incepe sa ne pretuim mai mult unii pe altii. (...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societațile de asigurare au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul lunii decembrie a anului…

- Cateva sute de persoane au participat, vineri, la o procesiune prin zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Participantii la ceremonie au purtat cu ei steagurile Ungariei, tinutului secuiesc, Transilvaniei, Romaniei si UE. Dupa…

- Punctul culminant al manifestarilor va fi Marsul pentru Viata care este programat sa aiba loc anul acesta simultan in 500 de localitati din Romania si Republica Moldova, in data de 23 martie. „In cadrul acestei editii vom desfasura o serie de activitati menite sa atraga atentia asupra faptului ca viata…

- Aproximativ 60 de persoane au protestat, duminica, la Cluj, impotriva celor cu dosare penale care ocupa functii publice si pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice". Protestatarii au purtat steaguri tricolore si ale UE si pancarte cu mesaje precum "Demisia tuturor…

- Circa 23% dintre copiii din Romania au fost agresati online in 2018, procent care se afla in crestere, releva Raportul EU Kids Online 2018 "Acces, utilizari, riscuri si oportunitati ale internetului pentru copiii din Romania", prezentat, marti, la Cluj-Napoca. "Am vorbit despre fenomenul de cyberbullying…

- O mare nenorocire a fost anuntata in aceasta noapte, putin dupa ora 00.00, la Craiova, pe strada Drumul Apelor: sase persoane au fost gasite intr o incapere, inconstiente, intoxicate cu fumul de la generatorul electric.Tania Vilceanu, purtatorul de cuvant al ISU Dolj a declarat pentru ZIUA de Constanta…

- Banca Mondiala, în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerarilor Urbane din România, respectiv cu sprijinul autoritaților publice subnaționale, a identificat o serie de proiecte prioritare cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România.…

- Aproximativ 200 de persoane au protestat, luni seara, la Cluj-Napoca, impotriva intentiei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind emiterea unei ordonantei de urgenta pentru contestarea deciziilor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Foto:…