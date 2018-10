Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1C E576 Dej Cluj Napoca, la km 41 150 de metri, la iesirea din orasul Gherla catre municipiul Cluj Napoca judetul Cluj , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un tir.In urma impactului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…

- Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Harghita, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre Sfintul Gheorghe, pe DN 12, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate. In urma impactului au rezultat in total trei victime…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada IL Caragiale din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea, sunt doua persoane ranite, neincarcerate si constiente. La fata locului intervin cadrele medicale de la…

- Un accident s-a produs astazi, 16 septembrie 2018, pe DN 1, in zona Santimbru, mai sus de sensul giratoriu. Potrivit informațiilor furnizate de șoferi, trei mașini au intrat in coliziune frontala. Traficul pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș, se desfașoara cu restricții de viteza La fața locului au ajuns…

- Cinci persoane, implicate intr un accident rutier produs miercuri, pe DN14, la iesire din localitatea Rusi, au fost transportate la spital, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa-masa, in jurul orei 16.00, pe DN 67, intre Martinie și Capalna. Patru persoane au fost ranite, dintre care una posibil grav, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Traficul este oprit sambata dupa-masa pe DN 67 C intre Martinie și Capalna datorita unui accident…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39A in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, In jurul orei 13.30, un turist, in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe DN39A, dinspre DN39 catre Agigea si, ajungand la intersectia cu str Nicolae Titulescu, nu a pastrat o distanta…