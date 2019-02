Cinci curse aeriene operate de pe Aeroportul International ''Avram Iancu'' Cluj au avut sau au, luni dimineata, intarzieri din cauza cetii. Reprezentantii aeroportului clujean au declarat, pentru AGERPRES, ca unele zboruri au intarzieri chiar de doua ore. Sursele citate au mai spus ca erau in intarziere doua zboruri de la Bucuresti si unul de la Istanbul, precum si doua curse de la Cluj spre cele doua orase. Potrivit ANM, in judetul Cluj e cod galben de ceata intre orele 9,00-12,00. AGERPRES / (AS - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea) …