Casieria Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a fost sparta, in noaptea de miercuri spre joi, de persoane necunoscute, care au furat o suma de bani.



"In aceasta dimineata am fost sesizati cu privire la comiterea unui furt din casieria unei universitati de pe strada Motilor, Cluj-Napoca. Conform primelor verificari, doua persoane au patruns prin efractie in cladire pe timpul noptii si au sustras bani. In acest moment, politistii efectueaza cercetarea la fata locului pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs furtul, identificarea…