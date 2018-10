Stiri pe aceeasi tema

- Soferul ministrului Educatiei Valentin Popa a fost amendat noaptea trecuta de politistii rutieri si i-a fost retinut permisul de conducere, dupa ce a fost prins ca circula cu viteza excesiva, au declarat...

- Viceprimarul Clujului vine cu lamuriri despre proiectul de demolare a unor case de pe Calea Manaștur. ”Strada Marginașa poate sa fie o alternativa viabila la tot traficul care astazi se desfașoara prin Piața Lucian Blaga. Daca astazi dorești sa ajungi în…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs in 15 septembrie, la ieșirea din oraș, in Calea Torontalului. Oamenii legii au fost anunțați ca pe marginea drumului a fost descoperit cadavrul unui biciclist. Agenții de la rutiera s-au deplasat la fața locului și au gasit, in jurul trupului neinsuflețit,…

- Un barbat de 32 de ani a intrat cu masina pe care o conducea in autovehiculul din fata sa, care, la randul sau, a fost proiectat in alta masina. Soferul neatent este cercetat pentru vatamare corporala din culpa.

- Patru persoane au ajuns luni seara la spital, dupE ce maxina in care se aflau a lovit o fantanE de beton, de pe marginea drumului. Soferul maxinii pierduse controlul autoturismului in localitatea BrEdexti, Dolj, pe DN6. Printre persoane se afla un copil in varstE de 9 ani.

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca un sofer în vârsta de 22 de ani, din Borsa, judetul Maramures, nu a oprit, în noaptea de vineri spre sâmbata, pe o strada din municipiul Cluj-Napoca, la semnalul politistilor, încercând sa dispara. ”Șoferul…

- Urmarire ca in filme, pe strazile Clujului. Vineri noaptea spre sambata, oamenii legii au urmarit un șofer care nu a oprit la semnalele lor. Cursa nebuna a inceput din centrul orașului și s-a terminat pe strada 1 Decembrie din cartierul Grigorescu, unde șoferul urmarit a pierdut controlul asupra volanului…

- INTORSATURA…Soferul care a folosit cardul IGPR era un angajat al atelierului de placute auto care a fost „filat” de colegii sai. SCENARIU… Scandalul iscat de postarea pe Facebook a unui presupus angajat MAI, care foloseste cardul de serviciu IGPR pentru a alimenta masina unui angajat de la Penitenciar,…