Cluj: Campanie gratuită de măsurare a gradului de confort al mediului ambiental din birouri sau locuinţe Clujenii isi pot testa gratuit in zilele urmatoare gradul de confort al mediului ambiental de acasa ori de la serviciu, in cadrul unei campanii derulate de o organizatie neguvernamentala care a construit prima casa eco-pasiva din Romania. Specialistii care vor colabora la aceasta campanie vor masura calitatea aerului din locuinte, birouri, sedii de institutii, scoli si nivelul de CO2 din incaperi, temperatura din diverse locuri din acel spatiu, gradul de umiditate si de etanseitate a ferestrelor. "Am remarcat ca la noi in tara nu e masurat in mod real nivelul de confort al locuintelor. Asta in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

