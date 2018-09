Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, din Dej, pentru comiterea infracțiunii de violența in familie, fapta prevazuta de Codul penal. Conform probatoriului administrat, la data de 18 septembrie, in jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict spontan, și-ar fi agresat soția in varsta…

- La data de 19 septembrie, polițiștii au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, din Dej, pentru comiterea infracțiunii de violența in familie. Conform probatoriului administrat, la data de 18 septembrie, in jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict spontan, și-ar fi agresat soția in varsta de 30…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore , un barbat sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea de omor, fapta prevazuta de Codul penal”La data de 21 august a.c., un barbat a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii unei tentative la infracțiunea…

- Un barbat din Campeni a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut iubita, provocandu-i leziuni pentru a caror ingrijire a fost necesara internarea in spital. Acesta va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Politistii din Cimpeni l-au retinut pe un barbat din oras…

- Politistii din cadrul Secției Politie Rurala Vințu de Jos au identificat un barbat de 42 ani, din localitatea Vintu de Jos, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in data de 10 iulie ora 19.52. La data de 10 iulie, politistii din cadrul…

- La data de 6 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat un barbat de 27 ani, din localitatea Cut, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata. Un alt tânar este cercetat pentru lovire sau alte violențe.”La data de 8 iulie a.c., în jurul orei…

- Politistii clujeni au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de tâlharie calificata.”La data de 4 iulie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 48 de ani, din municipiul Dej,…