Circa 23% dintre copiii din Romania au fost agresati online in 2018, procent care se afla in crestere, releva Raportul EU Kids Online 2018 "Acces, utilizari, riscuri si oportunitati ale internetului pentru copiii din Romania", prezentat, marti, la Cluj-Napoca. "Am vorbit despre fenomenul de cyberbullying - agresivitatea online, cu care copiii romani se confrunta, si am constatat un trend ascendent, de la 12% in 2013 la 23% in 2018, astfel ca expunerea la cyberbullying s-a dublat. De asemenea, am constatat scaderea acestei agresivitati in mediul offline, in scoli, in paralel cu o crestere a cyberbullying-ului.…