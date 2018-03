Clubul Sportiv Universitar Neptun din Constanta face angajari. Ce posturi sunt vacante si cand va avea loc concursul

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de muncitor calificat ingrijitor animale , treapta IV, studii medii profesionale, generale. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Teatrul pentru Copii Si Tineret "Calutul de Mare" Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor din activitatea specifica institutiilor de spectacole montator decor 1 post. Conditiile specifice necesare…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 25 martie 2018 si conditii de participare…

- Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi ndash; muncitor calificat, treapta profesionala I ndash; studii generale medii ndash; vechime in meserie minimum 5 ani ndash; Compartiment Intretinere ndash; Reparatii;…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Disciplina in Constructii ndash; Urbanism ndash; Amenajare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 440 de posturi, cele mai multe, 202, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din Constanta organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere vacante, din cadrul Directiei financiare, organizare, personal, de: sef birou, gradul II, Biroul programe, proiecte si achizitii, Directia…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, din cadrul Grup Nave, de: ofiter punte secund; marinar; motorist. Conditii specifice pentru ofiter punte secund: nivelul studiilor…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului manageri proiecte: consilier manager proiect gradul IA 3 posturi. Conditii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta specialitatea…

- Primaria comunei Cogealac organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: sef serviciu ndash; un post ndash; studii medii superioare ndash; fara vechime; sofer ndash; un post ndash; studii medii ndash; fara vechime; muncitor necalificat ndash; un post ndash; studii medii generale…

- Primaria Municipiului Mangalia, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, grad profesional principal ndash; Compartimentul Evidenta Persoanelor; consilier juridic, clasa…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 426 de posturi, cele mai multe, 254, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Primaria comunei Darmanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante, de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 393 de posturi, cele mai multe, 225, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 442 de posturi, cele mai multe, 276, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 25 februarie 2018 si conditii de participare…

- Primaria Sighetu Marmației organizeaza concurs de recrutare și promovare pentru ocupare funcții publice in cadrul Direcției Venituri. Probele organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante vor avea loc in luna martie. Este vorba despre concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: 1 post instructor de educatie (studii medii) la Serviciul de evaluare complexa a persoanelor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Spitalul Orasenesc de Urgenta Targu-Carbunesti, judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel: infirmiera debutanta – 1 post – vacant laborator și inetoterapeut debutant – 1 post – vacant Sectia Recuperare…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior si gradul profesional asistent. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 351 de posturi, cele mai multe, 232, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 februarie 2018 si conditii de participare…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: – asistent medical generalist, grad principal – 1 post, adeverinta de grad principal. – asistent medical generalist – 1 post, 6 luni vechime…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Primaria Comuna Turburea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum urmeaza: polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional asistent. Conditiile specifice…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 28 ianuarie 2018 si conditii de participare…

- Primaria Comunei Lipnita, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant ndash; Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Agricol. Conditiile specifice…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante : 2 posturi ndash; muncitor calificat, treapta profesionala I, studii generale medii, vechime in munca minimum 9 ani ndash; Compartimentul Management Programare, pe perioada de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de execuție, vacante. Acestea sunt: un post corespunzator functiei contractuale de executie de medic specialist la Serviciul…

- Primaria Comunei Cerchezu, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de bibliotecar, treapta profesionala II. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 248 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Scoala Gimnaziala nr. 5 "Nicolae Iorga" Constanta scoate la concurs doua posturi contractuale vacante. Pentru postul de contabil sef ndash; 0,5 post vacant contractual pe periooada nedeterminata candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: nivelul studiilor ndash; studii superioare in specialitatea…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Primaria Orasului Harsova, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante, de sef serviciu Serviciul Tehnic, Administrativ, intretinere si Reparatii. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau a demarat procedurile privind organizarea unor concursuri pentru ocuparea a 14 posturi vacante de politist si personal contractual, prin recrutare din sursa externa. Inscrierile se fac in perioada urmatoare dar concursul va avea loc in luna martie.

- Primaria Orasului Techirghiol, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor calificat, treapta profesionala I conducator auto pe microbuzul scolar in cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto. Conditiile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj organizeaza, in luna martie a.c., concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a cinci posturi, dintre care: doua posturi de ofițer, unul la Serviciul Resurse Umane și unul la Serviciul Logistic; doua posturi de agenț la Serviciul Logistic și Financiar; un…

- Scoala Gimnaziala Nr. 1, Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de contabil sef 0,75 norma in cadrul Compartimentului Financiar contabil. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Gradinita cu Program Normal "Luminita" din comuna Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de contabil cu 0,25 norma in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Conditiile specifice necesare in…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 9 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 130 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 6 ianuarie 2018 si conditii de participare…

- Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Municipiul Adjud, judetul Vrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical postliceala – Compartiment Cardiologie. Pentru a ocupa un post contractual…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: inginer I; 2 posturi ingineri debutanti;Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante contractuale aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. 1027 2014, in cadrul institutiei. 1 post infirmier vacant 3 posturi de ingrijitor…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu" Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza doua examene concursuri in vederea incadrarii directe din sursa externa, a urmatoarelor posturi vacante:1. Ofiter specialist II la Serviciul Logistic ndash;…

- Scoala Gimnaziala Nr. 18 "Jean Bart", Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza Ia sediul din bd. Tomis nr. 51, cam. 257, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: bull; inspector ndash; studii superioare, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte ndash; Serviciul Management Proiecte…