Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara, aflata printre cele mai prestigioase, motivate și dinamice instituții de profil din Romania, aniverseaza 75 de ani ... The post Premiera la Universitatea de Vest appeared first on Renasterea banateana .

- Joi, 4 aprilie, studenti ai Universitatii „Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca si voluntari ai Organizatiei Studentilor din UBB vor prezenta oferta institutiei in Suceava, la Colegiul National „Stefan cel Mare" (de la ora 10), la Colegiul National „Petru Rares" (de ...

- Viitorul a remizat in deplasarea de la Sepsi, scor 0-0. Brazilianul Eric de Oliveira (33 de ani) a fost titular in premiera de la revenirea la Viitorul și vine cu o propunere inedita pentru trofeul „Puskas", acordat de FIFA. „Ma bucur ca am primit inca o șansa. Echipa a fost foarte concentrata pentru…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie Tirgu Mures va deschide in anul universitar 2019-2020 o linie in limba engleza la Hamburg, in Germania. Leonard Azamfirei, rectorul universitații a facut anunțul miercuri și a declarat ca aceasta extensie este o premiera pentru Romania.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva, se…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea ‘Ovidius’ din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva, se…

- In ultimii zece ani, Romania a devenit un centru important in domeniul IT&C, acest sector inregistrand cresteri solide de la un an la altul. Gradul ridicat de atractivitate generat de calitatea muncii prestate de specialistii din Romania din IT&C a determinat unele companii straine, care nu…

- Cel mai performant observator astronomic din Romania ar urma sa fie amenajat in orasul Odobesti, judetul Vrancea, iar primarul Daniel Nicolas spune mai multe universitati din vestul Europei s-au aratat deja interesate de un parteneriat cu autoritatile pentru a putea lucra pe aparatura de ultima generatie…